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Аслан Бжания обсудил последствия землетрясения в Сирии с Башаром Асадом
Аслан Бжания обсудил последствия землетрясения в Сирии с Башаром Асадом
Президент Абхазии предложил возможность реабилитации детей, пострадавших в результате стихийного бедствия, в санаториях республики, предложение было принято. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T20:02+0300
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил последствия разрушительного землетрясения в Сирии со своим коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба главы государства. Во время разговора Бжания выразил соболезнования в связи с трагедией и предложил посильную помощь в преодолении ее последствий.В частности, в результате разговора была достигнута договоренность об организации для детей, ставших сиротами из-за землетрясения, реабилитации в абхазских санаториях.Также в целях содействия по преодолению последствий стихийного бедствия премьер-министру Александру Анкваб было поручено организовать мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии и Турции.Разрушительное землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля. По последним данным, число пострадавших в Турции достигло 16 546 человек , число раненых - 66 тысяч. В Сирии погибли около трех тысяч человек, количество раненных не уточняется.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-turtsii-i-sirii-otkryli-v-sukhume-1044035440.html
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Аслан Бжания обсудил последствия землетрясения в Сирии с Башаром Асадом
Президент Абхазии предложил возможность реабилитации детей, пострадавших в результате стихийного бедствия, в санаториях республики, предложение было принято.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил последствия разрушительного землетрясения в Сирии со своим коллегой Башаром Асадом, сообщает
пресс-служба главы государства.
Во время разговора Бжания выразил соболезнования в связи с трагедией и предложил посильную помощь в преодолении ее последствий.
В частности, в результате разговора была достигнута договоренность об организации для детей, ставших сиротами из-за землетрясения, реабилитации в абхазских санаториях.
Также в целях содействия по преодолению последствий стихийного бедствия премьер-министру Александру Анкваб было поручено организовать мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии и Турции.
Разрушительное землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля. По последним данным, число пострадавших в Турции достигло 16 546 человек , число раненых - 66 тысяч. В Сирии погибли около трех тысяч человек, количество раненных не уточняется.