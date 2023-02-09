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Аслан Бжания обсудил последствия землетрясения в Сирии с Башаром Асадом

Аслан Бжания обсудил последствия землетрясения в Сирии с Башаром Асадом

Президент Абхазии предложил возможность реабилитации детей, пострадавших в результате стихийного бедствия, в санаториях республики, предложение было принято. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил последствия разрушительного землетрясения в Сирии со своим коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба главы государства. Во время разговора Бжания выразил соболезнования в связи с трагедией и предложил посильную помощь в преодолении ее последствий.В частности, в результате разговора была достигнута договоренность об организации для детей, ставших сиротами из-за землетрясения, реабилитации в абхазских санаториях.Также в целях содействия по преодолению последствий стихийного бедствия премьер-министру Александру Анкваб было поручено организовать мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии и Турции.Разрушительное землетрясение произошло в понедельник, 6 февраля. По последним данным, число пострадавших в Турции достигло 16 546 человек , число раненых - 66 тысяч. В Сирии погибли около трех тысяч человек, количество раненных не уточняется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-turtsii-i-sirii-otkryli-v-sukhume-1044035440.html

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