https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-turtsii-i-sirii-otkryli-v-sukhume-1044035440.html

Пункт сбора гумпомощи для Турции и Сирии открыли в Сухуме

Пункт сбора гумпомощи для Турции и Сирии открыли в Сухуме

Гуманитарную помощь можно отнести в головной офис МЧС в Сухуме по адресу улица Конфедератов, 12. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T11:13+0300

2023-02-09T11:13+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии открылся в головном офисе МЧС Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.Принимаются вещи первой необходимости: электрогенераторы, теплые вещи, одеяла, палатки, спальные мешки, бутилированная вода, нескоропортящиеся продукты питания, крупы, консервы (кроме свиных), средства личной гигиены.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля и стало самым сильным с 1939 года. В пострадавших провинциях разрушены тысячи домов, спасатели сутками разбирают завалы, под которыми находятся люди. Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны – российские спасатели работают на завалах в турецком Кахраманмараше, а абхазское посольство в Дамаске пожертвовало в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-perevalilo-za-12-tysyach-chelovek-1044034137.html

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