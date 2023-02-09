https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/blagotvoritelnyy-kontsert-v-pomosch-postradavshim-ot-zemletryaseniya-proydet-v-gosfilarmonii-1044038616.html

Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения пройдет в Госфилармонии

Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения пройдет в Госфилармонии

Организаторы мероприятия - Министерство культуры Абхазии и Госкомитет по репатриации. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T13:23+0300

2023-02-09T13:23+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В Абхазской государственной филармонии в Сухуме пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс-служба Минкульта Абхазии.В здании филармонии будет установлен ящик для пожертвований, чтобы каждый желающий смог внести посильный вклад. Кроме того, средства можно перечислить и онлайн, для этого необходимо пройти по ссылке, указанной в посте.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля. В результате стихийного бедствия в Турции погибли почти 13 тысяч человек, в Сирии – больше трех тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-turtsii-i-sirii-otkryli-v-sukhume-1044035440.html

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