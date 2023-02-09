https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/blagotvoritelnyy-kontsert-v-pomosch-postradavshim-ot-zemletryaseniya-proydet-v-gosfilarmonii-1044038616.html
Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения пройдет в Госфилармонии
Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения пройдет в Госфилармонии
Организаторы мероприятия - Министерство культуры Абхазии и Госкомитет по репатриации. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T13:23+0300
2023-02-09T13:23+0300
2023-02-09T13:23+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0d/1031091691_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_83eb2c31d0b7c7ce76e5281795b87c37.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В Абхазской государственной филармонии в Сухуме пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс-служба Минкульта Абхазии.В здании филармонии будет установлен ящик для пожертвований, чтобы каждый желающий смог внести посильный вклад. Кроме того, средства можно перечислить и онлайн, для этого необходимо пройти по ссылке, указанной в посте.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля. В результате стихийного бедствия в Турции погибли почти 13 тысяч человек, в Сирии – больше трех тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/punkt-sbora-gumpomoschi-dlya-turtsii-i-sirii-otkryli-v-sukhume-1044035440.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0d/1031091691_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_691003ca5cdc2e6950c1ccb3ff4e9d02.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухум
Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения пройдет в Госфилармонии
Организаторы мероприятия - Министерство культуры Абхазии и Госкомитет по репатриации.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
В Абхазской государственной филармонии в Сухуме пройдет благотворительный концерт, средства от которого будут направлены на помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, сообщает
пресс-служба Минкульта Абхазии.
Мероприятие состоится в субботу, 11 февраля, начало запланировано на 18:00.
В здании филармонии будет установлен ящик для пожертвований, чтобы каждый желающий смог внести посильный вклад. Кроме того, средства можно перечислить и онлайн, для этого необходимо пройти по ссылке, указанной в посте.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром в понедельник, 6 февраля. В результате стихийного бедствия в Турции погибли почти 13 тысяч человек, в Сирии – больше трех тысяч.