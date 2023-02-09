https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/bolee-130-mayning-apparatov-izyali-pravookhraniteli-abkhazii-za-sutki-1044043701.html

Около 150 майнинг-аппаратов изъяли правоохранители Абхазии за сутки

Около 150 майнинг-аппаратов изъяли правоохранители Абхазии за сутки

Также были проверены ранее обнаруженные фермы в районах Абхазии, повторных подключений не обнаружено. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T20:44+0300

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2023-02-09T20:58+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии за сутки выявили и изъяли 150 аппаратов для майнинга криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.В Гудаутском районе было найдено три фермы - в Звандрипше, Ачандаре и Новом Афоне работали 46 майнеров.В столице Абхазии было выявлено два объекта. Всего с 7 февраля там было изъято 57 аппаратов. В Очамчыре за сутки было найдено две фермы, общее количество аппаратов - 18, еще три майнера были найдены в городе Гал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/borbu-s-mayningom-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1044027309.html

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