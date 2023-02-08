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Борьбу с майнингом обсудили в Кабмине Абхазии
Борьбу с майнингом обсудили в Кабмине Абхазии
Республиканский штаб по борьбе с майнингом был создан по поручению президента Абхазии 6 февраля, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. 08.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-08T21:34+0300
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии прошло заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщает пресс-служба Камбина.Премьер-министр сообщил, что СГБ и МВД будут координированно работать над устранением фактов незаконного подключения к электросетям и установки трансформаторов.Таможенному комитету поручено усилить оперативную работу по пресечению ввоза в Абхазию оборудования для майнинга, а главам филиалов "Черноморэнерго" необходимо составить список мест несанкционированных установок трансформаторов и провести проверку туробъектов на случай размещения там криптоферм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/bolee-360-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-za-sutki-1044024443.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии, майнинг в абхазии
Борьбу с майнингом обсудили в Кабмине Абхазии
Республиканский штаб по борьбе с майнингом был создан по поручению президента Абхазии 6 февраля, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии прошло заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, сообщает пресс-служба Камбина.
"Ситуация в электроэнергетической сфере крайне сложна, потому борьба с майнингом наряду с другими мерами должна существенно снизить нагрузку на инфраструктуру", - подчеркнул глава штаба Александр Анкваб и отметил персональную ответственность руководителей предприятий электроэнергетики за сложившуюся ситуацию и ее изменение.
Премьер-министр сообщил, что СГБ и МВД будут координированно работать над устранением фактов незаконного подключения к электросетям и установки трансформаторов.
Таможенному комитету поручено усилить оперативную работу по пресечению ввоза в Абхазию оборудования для майнинга, а главам филиалов "Черноморэнерго" необходимо составить список мест несанкционированных установок трансформаторов и провести проверку туробъектов на случай размещения там криптоферм.