https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-perevalilo-za-12-tysyach-chelovek-1044034137.html
Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек
Землетрясение затронуло и сирийские провинции – там погибло более трех тысяч человек. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T10:55+0300
2023-02-09T10:55+0300
2023-02-09T11:00+0300
турция
сирия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/09/1044033495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10428ee3f045f8f4b65f3986c4e652f6.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 13 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", — говорится в сообщении.В Сирии погибли более трех тысяч человек, количество раненых не уточняется.Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Оно затронуло несколько сирийских провинций, ощущалось в Абхазии, Ливане, Ираке, Израиле, Иране, Грузии.Сейсмологи зафиксировали около трех сотен афтершоков, толчки продолжаются до сих пор. Спасатели из многих стран мира прибыли в пострадавшие регионы, чтобы помочь разобрать завалы и спасти как можно больше людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-predlozhila-otpravit-spasateley-v-turtsiyu-i-siriyu-1044023904.html
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/09/1044033495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9026f11754c94876306e2baa270aaee.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, сирия, в мире, новости
турция, сирия, в мире, новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек
10:55 09.02.2023 (обновлено: 11:00 09.02.2023)
Землетрясение затронуло и сирийские провинции – там погибло более трех тысяч человек.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 13 тысяч человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", — говорится в сообщении.
В Сирии погибли более трех тысяч человек, количество раненых не уточняется.
Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Оно затронуло несколько сирийских провинций, ощущалось в Абхазии, Ливане, Ираке, Израиле, Иране, Грузии.
Сейсмологи зафиксировали около трех сотен афтершоков, толчки продолжаются до сих пор. Спасатели из многих стран мира прибыли в пострадавшие регионы, чтобы помочь разобрать завалы и спасти как можно больше людей.