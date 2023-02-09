https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-perevalilo-za-12-tysyach-chelovek-1044034137.html

Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч человек

Землетрясение затронуло и сирийские провинции – там погибло более трех тысяч человек. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T10:55+0300

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 13 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", — говорится в сообщении.В Сирии погибли более трех тысяч человек, количество раненых не уточняется.Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Оно затронуло несколько сирийских провинций, ощущалось в Абхазии, Ливане, Ираке, Израиле, Иране, Грузии.Сейсмологи зафиксировали около трех сотен афтершоков, толчки продолжаются до сих пор. Спасатели из многих стран мира прибыли в пострадавшие регионы, чтобы помочь разобрать завалы и спасти как можно больше людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/abkhaziya-predlozhila-otpravit-spasateley-v-turtsiyu-i-siriyu-1044023904.html

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