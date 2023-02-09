https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/gosduma-prinyala-zakon-o-dvizhenii-gruzovogo-transporta-cherez-gosgranitsu-1044041746.html
Госдума приняла закон о движении грузового транспорта через госграницу
Госдума приняла закон о движении грузового транспорта через госграницу
Перечень пунктов пропуска, для пересечения которых нужно будет резервировать время и дату, утвердит правительство России до начала марта. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T18:42+0300
2023-02-09T18:42+0300
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Депутаты Государственной Думы России приняли в окончательном чтении поправки, регулирующие проезд грузового автотранспорта через пограничные пункты пропуска. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Цель закона – разгрузка трасс вблизи пунктов пропуска и упорядочение движения грузового транспорта и касаются автомобилей для международных перевозок. Для пересечения границы нужно будет резервировать время и дату.Перечень пограничных пунктов, на которые будет распространяться закон, российское правительство определит до 1 марта. Сам закон вступит в силу с 1 сентября. Также закон вводит требования к обустройству зон ожидания для автотранспорта с ограждением, дорожной разметкой и освещением. Там должны быть установлены урны, туалеты, магазины, места общепита и отдыха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/ratifitsirovano-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-stazha-sluzhby-tamozhennikov-rossii-i-abkhazii-1044001230.html
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госдума рф, россия, новости
госдума рф, россия, новости
Госдума приняла закон о движении грузового транспорта через госграницу
18:42 09.02.2023 (обновлено: 19:51 09.02.2023)
Перечень пунктов пропуска, для пересечения которых нужно будет резервировать время и дату, утвердит правительство России до начала марта.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Депутаты Государственной Думы России приняли в окончательном чтении поправки, регулирующие проезд грузового автотранспорта через пограничные пункты пропуска. Об этом сообщается
на сайте Госдумы.
Цель закона – разгрузка трасс вблизи пунктов пропуска и упорядочение движения грузового транспорта и касаются автомобилей для международных перевозок. Для пересечения границы нужно будет резервировать время и дату.
Перечень пограничных пунктов, на которые будет распространяться закон, российское правительство определит до 1 марта. Сам закон вступит в силу с 1 сентября.
Также закон вводит требования к обустройству зон ожидания для автотранспорта с ограждением, дорожной разметкой и освещением. Там должны быть установлены урны, туалеты, магазины, места общепита и отдыха.