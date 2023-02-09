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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует юго-восточный отрог антициклона с запада. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T17:06+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. В пятницу, 10 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, дождь со снегом, днем без существенных осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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