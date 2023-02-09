https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/proizvedeniya-abkhazskikh-pisateley-predstavili-na-festivale-v-egipte-1044029963.html
Произведения абхазских писателей представили на фестивале в Египте
Произведения абхазских писателей представили на фестивале в Египте
VI Евразийский литературный фестиваль “ЛиФФт-2023” прошел в рамках “Дней Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет”, в Каире. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T09:00+0300
2023-02-09T09:00+0300
2023-02-09T09:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031653690_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cfd4c850f2a6aff8a50ac8047da2f7bc.jpg
СУХУМ, 8 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Произведения абхазских писателей представили на литературном фестивале в Египте. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал поэт Владимир Зантария.В 2023 году в тематических конкурсах фестиваля принимали участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Латинской Америки, США, Израиля и Австралии. Абхазию представляли произведения Владимира Зантария, Владимира Делба, Даура Начкебия, Энвера Ажиба, Анатолия Лагулаа и Вахтанга Абхазоу.По итогам мероприятия все абхазские писатели получили сертификаты участников, а трое из них - Владимир Зантария, Даур Начкебия и Владимир Делба - удостоились благодарственных писем за “большой личный вклад в развитие международных связей в евразийском литературном пространстве”. Сам Владимир Зантария отправил на фестиваль свои стихи, которые были переведены на русский дагестанским переводчиком, поэтом Миясат Муслимовой.Фестиваль “ЛиФФт” проходит с 2016 года. Его цель – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/issledovanie-kavkaza-cholariya-rasskazal-kak-redkoe-izdanie-popalo-v-natsbiblioteku-1043903267.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031653690_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_66a59c88ae69ef45852d4cea7220548f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, литература
абхазия, новости, литература
Произведения абхазских писателей представили на фестивале в Египте
VI Евразийский литературный фестиваль “ЛиФФт-2023” прошел в рамках “Дней Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет”, в Каире.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Произведения абхазских писателей представили на литературном фестивале в Египте. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал поэт Владимир Зантария.
В 2023 году в тематических конкурсах фестиваля принимали участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Латинской Америки, США, Израиля и Австралии. Абхазию представляли произведения Владимира Зантария, Владимира Делба, Даура Начкебия, Энвера Ажиба, Анатолия Лагулаа и Вахтанга Абхазоу.
“Двери фестиваля нам открыла литературная организация "ЛиФФт". Директор фестиваля Маргарита Аль приезжала к нам в Абхазию. Она предложила нам войти в Евразийскую литературную ассоциацию. Представителем Ассоциации писателей Абхазии в "ЛиФФт" стал Владимир Делба. Он нам и предложил отправить наши произведения на конкурс. Для нас участие в фестивале такого масштаба очень значимо”, - отметил Зантария.
По итогам мероприятия все абхазские писатели получили сертификаты участников, а трое из них - Владимир Зантария, Даур Начкебия и Владимир Делба - удостоились благодарственных писем за “большой личный вклад в развитие международных связей в евразийском литературном пространстве”.
Сам Владимир Зантария отправил на фестиваль свои стихи, которые были переведены на русский дагестанским переводчиком, поэтом Миясат Муслимовой.
Фестиваль “ЛиФФт” проходит с 2016 года. Его цель – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства.