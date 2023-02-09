https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/proizvedeniya-abkhazskikh-pisateley-predstavili-na-festivale-v-egipte-1044029963.html

Произведения абхазских писателей представили на фестивале в Египте

Произведения абхазских писателей представили на фестивале в Египте

VI Евразийский литературный фестиваль “ЛиФФт-2023” прошел в рамках “Дней Ассамблеи народов Евразии в Арабской Республике Египет”, в Каире. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Произведения абхазских писателей представили на литературном фестивале в Египте. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал поэт Владимир Зантария.В 2023 году в тематических конкурсах фестиваля принимали участие авторы из 52 стран Евразии, Африки, Латинской Америки, США, Израиля и Австралии. Абхазию представляли произведения Владимира Зантария, Владимира Делба, Даура Начкебия, Энвера Ажиба, Анатолия Лагулаа и Вахтанга Абхазоу.По итогам мероприятия все абхазские писатели получили сертификаты участников, а трое из них - Владимир Зантария, Даур Начкебия и Владимир Делба - удостоились благодарственных писем за “большой личный вклад в развитие международных связей в евразийском литературном пространстве”. Сам Владимир Зантария отправил на фестиваль свои стихи, которые были переведены на русский дагестанским переводчиком, поэтом Миясат Муслимовой.Фестиваль “ЛиФФт” проходит с 2016 года. Его цель – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/issledovanie-kavkaza-cholariya-rasskazal-kak-redkoe-izdanie-popalo-v-natsbiblioteku-1043903267.html

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