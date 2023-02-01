https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/issledovanie-kavkaza-cholariya-rasskazal-kak-redkoe-izdanie-popalo-v-natsbiblioteku-1043903267.html

"Исследование Кавказа": Чолария рассказал, как редкое издание попало в Нацбиблиотеку

"Исследование Кавказа": Чолария рассказал, как редкое издание попало в Нацбиблиотеку

Исследования британского исследователя и альпиниста Дугласа Фрешфилда, совершившего три экспедиции на Кавказ в 1868, 1887 и 1889 годах и "открывшего" его... 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T20:43+0300

2023-02-01T20:43+0300

2023-02-01T22:39+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Подарок профессора Джорджа Хьюитта – редкий двухтомник "Исследования Кавказа" Дугласа Фрешфилда – пополнит ряды самых ценных книг библиотеки, рассказал директор Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чолария.Директор библиотеки пояснил, что состояние томов, напечатанных в 1896 году, со временем ухудшилось, и страницы были подвержены окислению, но они по-прежнему представляют собой большую ценность."Мы хотим их еще раз пропустить через аппарат, который ультразвуком убивает мошкару и останавливается процесс окисления. Будем книги выдавать только в особом режиме", – добавил он.Подарок для библиотеки от знаменитого лингвиста и кавказоведа, британского ученого Джороджа Хьюитта прибыл накануне. В сопроводительном письме Хьюитт говорит, что ему известно только о трех копиях этой работы – одна хранится в Местийском музее в грузинской Сванетии, другая пополнила коллекцию самого Хьюитта, а третью он отдал в дар абхазской библиотеке.Профессор добавляет, что во втором томе исследований содержится глава под названием "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается об абхазском народе, покинувшем родные края во времена махаджирства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/redkiy-dvukhtomnik-issledovanie-kavkaza-byl-podaren-natsbiblioteke-abkhazii-1043886919.html

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