https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/issledovanie-kavkaza-cholariya-rasskazal-kak-redkoe-izdanie-popalo-v-natsbiblioteku-1043903267.html
"Исследование Кавказа": Чолария рассказал, как редкое издание попало в Нацбиблиотеку
"Исследование Кавказа": Чолария рассказал, как редкое издание попало в Нацбиблиотеку
Исследования британского исследователя и альпиниста Дугласа Фрешфилда, совершившего три экспедиции на Кавказ в 1868, 1887 и 1889 годах и "открывшего" его... 01.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-01T20:43+0300
2023-02-01T20:43+0300
2023-02-01T22:39+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043885996_0:495:1440:1305_1920x0_80_0_0_a5f060f184b4d6613b51ec75678a66a1.jpg
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Подарок профессора Джорджа Хьюитта – редкий двухтомник "Исследования Кавказа" Дугласа Фрешфилда – пополнит ряды самых ценных книг библиотеки, рассказал директор Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чолария.Директор библиотеки пояснил, что состояние томов, напечатанных в 1896 году, со временем ухудшилось, и страницы были подвержены окислению, но они по-прежнему представляют собой большую ценность."Мы хотим их еще раз пропустить через аппарат, который ультразвуком убивает мошкару и останавливается процесс окисления. Будем книги выдавать только в особом режиме", – добавил он.Подарок для библиотеки от знаменитого лингвиста и кавказоведа, британского ученого Джороджа Хьюитта прибыл накануне. В сопроводительном письме Хьюитт говорит, что ему известно только о трех копиях этой работы – одна хранится в Местийском музее в грузинской Сванетии, другая пополнила коллекцию самого Хьюитта, а третью он отдал в дар абхазской библиотеке.Профессор добавляет, что во втором томе исследований содержится глава под названием "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается об абхазском народе, покинувшем родные края во времена махаджирства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/redkiy-dvukhtomnik-issledovanie-kavkaza-byl-podaren-natsbiblioteke-abkhazii-1043886919.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043885996_0:360:1440:1440_1920x0_80_0_0_4d302c5e0f6815b29d944609071bf286.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
"Исследование Кавказа": Чолария рассказал, как редкое издание попало в Нацбиблиотеку
20:43 01.02.2023 (обновлено: 22:39 01.02.2023)
Исследования британского исследователя и альпиниста Дугласа Фрешфилда, совершившего три экспедиции на Кавказ в 1868, 1887 и 1889 годах и "открывшего" его европейцам, была опубликована 127 лет назад.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Подарок профессора Джорджа Хьюитта – редкий двухтомник "Исследования Кавказа" Дугласа Фрешфилда – пополнит ряды самых ценных книг библиотеки, рассказал директор Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чолария.
Чолария добавил, что книги будут храниться либо в отделе редких ценных изданий или в его кабинете, в книжном шкафу, который принадлежал княжеской семье Чачба и был изготовлен в 1840 году в Париже.
Директор библиотеки пояснил, что состояние томов, напечатанных в 1896 году, со временем ухудшилось, и страницы были подвержены окислению, но они по-прежнему представляют собой большую ценность.
"Мы хотим их еще раз пропустить через аппарат, который ультразвуком убивает мошкару и останавливается процесс окисления. Будем книги выдавать только в особом режиме", – добавил он.
Подарок для библиотеки от знаменитого лингвиста и кавказоведа, британского ученого Джороджа Хьюитта прибыл накануне. В сопроводительном письме Хьюитт говорит, что ему известно только о трех копиях этой работы – одна хранится в Местийском музее в грузинской Сванетии, другая пополнила коллекцию самого Хьюитта, а третью он отдал в дар абхазской библиотеке.
Профессор добавляет, что во втором томе исследований содержится глава под названием "Одиночество Абхазии", в которой рассказывается об абхазском народе, покинувшем родные края во времена махаджирства.