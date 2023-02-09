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Птичий двор: как Роланд Гамгия вывел абхазскую породу голубей
Птичий двор: как Роланд Гамгия вывел абхазскую породу голубей
Житель Сухума Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T11:54+0300
2023-02-09T11:54+0300
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Житель Сухума Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души.Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сегодня у него более 200 голубей 15 разных пород.Гордость коллекции – абхазские голуби. Эту породу вывели по специальному заказу Гамгия в Новороссийске. На это ушло 15 лет. Подробнее об увлечении Роланда читайте в материале Sputnik.
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Птичий двор: как Роланд Гамгия вывел абхазскую породу голубей
11:54 09.02.2023 (обновлено: 12:29 09.02.2023)
Житель Сухума Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души.
Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сегодня у него более 200 голубей 15 разных пород.
Гордость коллекции – абхазские голуби. Эту породу вывели по специальному заказу Гамгия в Новороссийске. На это ушло 15 лет.
Подробнее об увлечении Роланда читайте в материале Sputnik
.