https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/ptichiy-dvor-kak-roland-gamgiya-vyvel-abkhazskuyu-porodu-golubey-1044037383.html

Птичий двор: как Роланд Гамгия вывел абхазскую породу голубей

Птичий двор: как Роланд Гамгия вывел абхазскую породу голубей

Житель Сухума Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души. 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T11:54+0300

2023-02-09T11:54+0300

2023-02-09T12:29+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/08/1044021481_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e1dbd8c7cbb3e7cf7713c8b4749d39f3.jpg

Житель Сухума Роланд Гамгия уже более 30 лет разводит пернатых и делает это, как он сам отмечает, исключительно для души.Начинал он с обычных "дикарей". Со временем коллекция стала пополняться. Сегодня у него более 200 голубей 15 разных пород.Гордость коллекции – абхазские голуби. Эту породу вывели по специальному заказу Гамгия в Новороссийске. На это ушло 15 лет. Подробнее об увлечении Роланда читайте в материале Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео