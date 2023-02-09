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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-v-zone-spetsoperatsii-1044040634.html
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации
Всего с 24 февраля 2022 года были уничтожены 384 украинских самолета и 206 вертолетов. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T16:30+0300
2023-02-09T16:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Также средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах. Ведомство сообщает, что Купянском направлении ударами нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов.На Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. За сутки уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов.На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б", три крупнокалиберных миномета ВСУ, четыре склада боеприпасов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/postavki-leopard-1-na-ukrainu-soldatam-urfina-dzhyusa--derevyannye-tanki-1044030108.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-vklad-abkhazskikh-dobrovoltsev-v-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1044027174.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс

Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации

16:30 09.02.2023 (обновлено: 16:35 09.02.2023)
© Sputnik / Александр ВильфМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Всего с 24 февраля 2022 года были уничтожены 384 украинских самолета и 206 вертолетов.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны России.
Самолет МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Новопавловки в ДНР, самолет Су-25 был сбит средствами ПВО в районе Херсона.
Также средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.
Ведомство сообщает, что Купянском направлении ударами нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов.
Военная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2023
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На Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. За сутки уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б", три крупнокалиберных миномета ВСУ, четыре склада боеприпасов.
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2023
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