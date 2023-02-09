https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-v-zone-spetsoperatsii-1044040634.html
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации
Всего с 24 февраля 2022 года были уничтожены 384 украинских самолета и 206 вертолетов. 09.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-09T16:30+0300
2023-02-09T16:30+0300
2023-02-09T16:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/15/1038235683_0:74:3374:1972_1920x0_80_0_0_37a163a5e6079e9d09322c32ef789d58.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне проведения спецоперации, сообщает Министерство обороны России.Также средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах. Ведомство сообщает, что Купянском направлении ударами нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов.На Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. За сутки уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов.На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б", три крупнокалиберных миномета ВСУ, четыре склада боеприпасов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/postavki-leopard-1-na-ukrainu-soldatam-urfina-dzhyusa--derevyannye-tanki-1044030108.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-vklad-abkhazskikh-dobrovoltsev-v-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1044027174.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/15/1038235683_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_da04dc62d28a7bc06222114a6a915e6e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне спецоперации
16:30 09.02.2023 (обновлено: 16:35 09.02.2023)
Всего с 24 февраля 2022 года были уничтожены 384 украинских самолета и 206 вертолетов.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik.
Российские войска сбили два украинских военных самолета в зоне проведения спецоперации, сообщает
Министерство обороны России.
Самолет МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Новопавловки в ДНР, самолет Су-25 был сбит средствами ПВО в районе Херсона.
Также средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах.
Ведомство сообщает, что Купянском направлении ударами нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, склад боеприпасов.
На Донецком направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 "Paladin" производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ. За сутки уничтожено свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубица "МСТА-Б", три крупнокалиберных миномета ВСУ, четыре склада боеприпасов.