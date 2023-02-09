https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/tarelka-pikasso-vernulas-v-muzey-dmitriya-gulia-1044045433.html

Тарелка Пикассо вернулась в музей Дмитрия Гулиа

Тарелка Пикассо вернулась в музей Дмитрия Гулиа

В конце ноября 2022 года общественности и СМИ известно о том, что тарелка Пабло Пикассо, принадлежавшая Литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулиа, была... 09.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-09T20:20+0300

2023-02-09T20:20+0300

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Тарелка Пабло Пикассо вернулась в Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулиа в Сухуме, об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор музея Светлана Корсая.“Нам вернули тарелку Пабло Пикассо, которая принадлежала музею Дмитрия Гулиа. Мы официально отдали ее на хранение в Национальный Банк Республики Абхазия, где хранятся и другие наши ценности. Мы внесли изменения в договор об условиях хранения. Теперь изъять тарелку можно только с участием министра культуры, директора музея и главного хранителя музея. То есть, один человек по своей воле изъять из хранилища нашу ценность не может. Это самое важное”, - подчеркнула Корсая.Тарелку работы Пабло Пикассо вместе с двумя картинами французского художника Фернана Леже музею завещал близкий друг Гулиа, писатель Константин Симонов.В конце ноября 2022 года стало известно о том, что тарелка была утеряна. Как тогда сообщила директор музея Светлана Корсая, 25 февраля 2021 года экспонат вместе с двумя картинами Леже был изъят из хранилища Банка Абхазии и передан экс-министру культуры Гудисе Агрба. С тех пор судьба тарелки оставалось неизвестной.После сообщения об утере экспоната, Служба государственной безопасности Абхазии начала проверку. Позже глава Минкульта Даур Кове сообщил о том, что в начале 2022 года тарелка была отправлена на экспертизу в Москву. Однако, как отметила Корсая, экспертиза так и не была проведена, цель изъятия экспоната из хранилища неизвестна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/ministr-kultury-abkhazii-soobschil-o-meste-nakhozhdeniya-tarelki-pikasso-1043343189.html

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