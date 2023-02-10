https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/aslan-bzhaniya-nazval-prioritetnye-sfery-dlya-investitsiy--1044059418.html

Аслан Бжания назвал приоритетные сферы для инвестиций

Аслан Бжания назвал приоритетные сферы для инвестиций

В пятницу, 10 февраля, президент Абхазии Аслан Бжания проводит встречу с бизнес-сообществом. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T12:55+0300

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2023-02-10T12:55+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Основные области для инвестиций в Абхазии – туризм, субтропическое сельское хозяйство, энергетика, IT, отметил на встрече с бизнесменами президент Аслан Бжания.Он заявил, что на текущий момент Абхазия не в состоянии решать экономические проблемы без финансовой помощи от России, увеличения которой сложно ожидать из-за затрат на проведение СВО. Бжания отметил, что частный бизнес России после введения западных санкций активно ищет новых партнеров, в том числе возрос интерес и к Абхазии. По мнению президента, в этой ситуации необходимо сделать все возможное, чтобы привлечь инвестиции в республику, обеспечить граждан хорошей работой и создать достойный уровень жизни для населения. Глава государства отметил, что с 2020 года рост зарегистрированных предпринимателей в Абхазии, которые пополняют госбюджет, составил более 25%, поэтому удалость повысить плановые показатели по госбюджету. По словам Бжания, нужно выработать и утвердить схемы территориального планирования, градостроительную концепцию, провести конкурс на лучшую концепцию в том числе и архитектурного отклика городов Абхазии и программ их развития. Такое поручение глава государства дал правительству и главам районов.Основная отрасль развития – туризм, считает Бжания. По его словам, разработан законопроект о регулировании статуса апарт-отелей. В нормах закона указано, что земельные участки под отели будут находиться в собственности государства, право собственности на объект не подразумевает получения гражданства или вида на жительства, собственник не сможет принимать участие в политике государств. Аслан Бжания подчеркнул, что увеличение налоговых сборов от деятельности апарт-отелей создаст условия для решения жилищного вопроса граждан в Абхазии, приобретения жилья молодым семьям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/vygody-i-riski-zakonoproekt-ob-apart-otelyakh-obsudili-v-tpp-abkhazii-1044025593.html

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