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Выгоды и риски: законопроект об апарт-отелях обсудили в ТПП Абхазии

Выгоды и риски: законопроект об апарт-отелях обсудили в ТПП Абхазии

В обсуждении законопроекта приняли участие руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр юстиции Анри Барциц, министр по налогам и сборам... 08.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-08T20:21+0300

2023-02-08T20:21+0300

2023-02-08T20:21+0300

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В Торгово-Промышленной палате Абхазии состоялось обсуждение законопроекта "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов". Участники встречи обсудили какой экономический эффект ощутит республика в случае принятия документа и какие риски он может в себе таить.Бадрак Авидзба, SputnikО чем законопроектОткрывая встречу, президент Торгово-Промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава подчеркнула, ТПП, как организации, представляющей бизнес-сообщества, небезразличны процессы, связанные с развитием предпринимательской деятельности.Затем, Мерцхулава передала слово руководителю администрации президента Джансуху Нанба, который отметил, что цель законопроекта - придание нового импульса абхазской экономике."Работа над этим проектом шла более двух месяцев, она была очень живая и дискуссионная. Последние изменения в проект были добавлены несколько дней тому назад. Что касается строительства апарт-отелей, то в мировой практике это имеет большую популярность", - рассказал Нанба.В законопроекте существует ряд ограничений – площадь апартаментов не должна быть меньше 20 квадратных метров, в них должны иметься спальня и кухня. Собственниками апартаментов могут быть граждане как Абхазии, так и иностранцы."Очень важный момент, который я хотел бы отметить и сразу разделить два понятия: апартаменты и жилая недвижимость– это абсолютно два разных момента. Говоря об апартаментах, мы говорим о гостинице. Это один из видов гостиниц, никакого отношения к жилой недвижимости, не имеющий", - добавил руководитель администрации президента.Кроме того, для владельцев апартаментов существуют ограничения. Право собственности не дает никаких политических прав в Абхазии, а также оснований для получения гражданства Абхазии и временного вида на жительство."Человек, который покупает в собственность апартаменты, никаких прав в Абхазии не имеет, которыми обладают граждане Абхазии. Более того, апартаменты являются помещением, в котором человек не может проживать постоянно. Речь идет о временном проживании, и это временное проживание четко регламентируется нашим миграционным законодательством. То есть, наличие в собственности апартамента не дает собственнику права находиться здесь круглый год", - сказал Нанба.Законопроект предусматривает и ограничения для лиц, которые не только не имеют права приобретать апартаменты в собственность, но и входить в состав соучредителей компаний, которые будут строить апартаменты."Строить обязательно должна абхазская организация. Она должна быть зарегистрирована в любой форме, которая предусмотрена в нашем законодательстве. Собственниками не могут быть лица, которые в той или иной степени оказывали деструктивное воздействие на развитие нашего государства. Речь идет о лицах, которые участвовали в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов", - отметил он.Что даст строительство апарт-отелейДжансух Нанба назвал основные выгоды, которые несет в себе принятие законопроекта "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов"."В первую очередь, это повышение инвестиционной привлекательности нашей страны. Наукой доказано и всем известно, что основной из задач государства является обеспечение экономической безопасности. Государство, которое не может себя прокормить, которое не может обеспечить себя средствами, которые направляет на различные социальные задачи и обороноспособность, не может существовать", - сказал он.Принятие закона увеличит количество рабочих мест в республике. По проекту строительства апарт-отеля в Пицунде постоянной работой может быть обеспечена тысяча человек, сообщил Нанба."Тот проект, который был презентован в прошлом году, он представляет из себя комплекс, который состоит из 1300 апартаментов и почти 750 гостиничных номеров повышенной комфортности. Если ориентироваться на это проект и делать расчеты на тысячу апартаментов, то такие гостиницы строятся на протяжении 3-5 лет, прямые поступления в бюджетную систему составят около одного миллиарда рублей", - заявил он.В расчете на тысячу апартаментов, средняя ежегодная сумма, которая будет поступать в бюджет составит порядка 350 миллионов рублей, добавил Нанба. Он также подчеркнул, что строительство апарт-отелей позволит значительно увеличить туристический поток"Особенность заключается в том, что человек, который имеет в собственности апартаменты, гораздо чаще и на более длительный срок приезжает в свои апартаменты, что, в свою очередь, увеличивает курортный сезон", - заметил Джансух Нанба.Министр юстиции Анри Барциц в свою очередь сказал, что идея регулирования общественных отношений в обсуждаемой сфере переложена в документ.Он обратил внимание на то, что в данном законопроекте четко говорится о том, что апартаменты не считаются жильем. Это тип гостиничного номера, в котором предусмотрено временное проживание. Земля также не передается в собственность."Приобретение апартаментов ни в коем случае не влечет за собой приобретение гражданства в любой форме, то есть, это прописку ни через пять, ни через десять лет. Мы разграничиваем эти вещи, и хотим четко и твердо обратить на это внимание", - подчеркнул он.Обсуждение законопроектаПосле представления законопроекта участники круглого стола перешли к его обсуждению. Предприниматель Адгур Лушба считает, что документ родился в условиях отсутствия законодательного права иностранного гражданина по приобретению жилой недвижимости в Абхазии."Необходимость внесения этого запрета была вызвана тем, что речь идет о национальной безопасности, в первую очередь, увеличении уровня конкуренции граждан Абхазии с иными гражданами и, соответственно, с вытекающими последствиями", - сказал он.Лушба выступает против принятия законопроекта. Одним из доводов он привел то, что большие объемы строительства новых туристических объектов в стране могут пагубно сказаться на экологии."Непродуманная инвестиционная деятельность, особенно в сфере развития турима, это колоссальная нагрузка на экологию. Кто и когда посчитал, сколько людей может принять Абхазия для единовременного или круглогодичного пребывания? Откуда у нас столько трудовых ресурсов на обслуживание туристического бума?", - заметил он.По его мнению, принятие закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" может нести в себе риски."Мы даем официальную возможность для неграждан Республики Абхазия стать собственниками в недвижимости Абхазии. Возникает определенная прослойка людей, которая будет влиять на мнения наших граждан, в том числе, и на политические события, защищая свою собственность", - сказал Лушба.Отвечая на опасения предпринимателя, Джансух Нанба отметил, что сохранение природного потенциала Абхазии – важная задача, которая всегда должна стоять во главе угла."Но, с другой стороны, неужели мы сейчас говорим о какой-то масштабной неконтролируемой застройке, которая приведет к серьезным экологически последствиям. Для сравнения возьмем Сочинский район: территориально он в два раза меньше, чем Абхазия. В Абхазии на сегодняшний день 39 тысяч койко-мест, в Сочи более 180 тысяч койко-мест", - привел он цифры.В продолжение беседы Адгур Лушба сказал, что для того, чтобы понять какое количество туристов может принять Абхазия, необходимо провести расчеты и исходить из полученных показателей. Кроме того, он обратил внимание на то, что у "Черноморэнерго" нет достаточных мощностей для того, чтобы обеспечить электричеством новые туристические объекты. Проблема нехватки энергетических мощностей может коснуться и апарт-отелей, уверен он.Среди присутствовавших на встрече предпринимателей, были и те, кто поддержал принятие нового законопроекта."Я сам из деревни, чем очень горжусь. Разговаривая с соседями, в сообществе, в котором мы живем, я увидел нечто очень неприятное - никто ничего делать не хочет. Все говорят: "пусть нам сделают дорогу", "пусть нас обеспечат нормальной электроэнергией и высокой пенсией". То есть, нам все должны сделать другие, но мы ничего сделать не можем. Я им сказал, что на сухумском рынке очень ценятся мясо, молоко, сыр – они говорят, что это трудоемкая работа, и что не будут заниматься. Мы испортили собственное население, и нас это далеко уведет. Мы вбиваем в головы наших граждан, что ничего не надо делать, что мы должны спокойно сидеть", - сказал бизнесмен Давид Пилия.Он считает, что принятие законопроекта "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" будет способствовать развитию экономики республики.

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