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Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов состоялась 10 февраля в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T12:23+0300
2023-02-10T12:40+0300
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых, погибших в 2013 году, почтили в Посольстве России в Абхазии в пятницу, 10 февраля.Он напомнил, что решением президента России Владимира Путина, Дмитрий и Ольга Вишерневы посмертно награждены орденом Мужества.Затем глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа сказал, что дипломаты всегда должны быть неприкосновенны."Они мужественно выполняли свое дело, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения с Россией. Других взаимоотношений у нас не может быть, потому что Россия – это защитница всех, кто в этом нуждается, а нуждается мир – мир нуждается в защите", – подчеркнул он.Бывший министр иностранных дел Абхазии, секретарь Совбеза Сергей Шамба сказал, что Абхазия и Россия развивают союзнические и братские отношения."Сегодня в этом непростом, сложном мире, когда происходят события такого планетарного масштаба, продолжается борьба за переустройство мировой системы. События на Украине демонстрируют кто друг, а кто враг. Как говорится, друзья познаются в беде, и в это сложное время граждане Абхазии плечом к плечу с народами России отстаивают те принципы, за которые сложили головы еще во время Великой Отечественной войны наши предки. Только в моей семье погибло в той войне три моих дяди. И это зло снова подняло голову, мы каждый день слышим сообщения с фронта и буквально вчера еще один наш гражданин сложил голову в этой войне", – заметил он.Шамба добавил, что дипломатические работники даже в мирное время находятся на фронте, сражаясь на поле дипломатии в разных частях света.Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов состоялась в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации."Хочу от всей души поздравить вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника. Праздник был учрежден еще в 2002 году указом президента России, и дата была выбрана неслучайно. Еще во времена Ивана Грозного был учрежден посольский приказ, поэтому был выбран такой день. Хочу пожелать вам всего самого доброго, крепости духа в это непростое время и продолжения профессиональных успехов", – подчеркнул глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.Он отметил, что МИД Абхазии поздравил главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, коллег из центрального аппарата МИДа, территориальные подразделения МИДа и все зарубежные представительства.Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года.Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.В Посольстве России в Абхазии 8 февраля 2018 года была открыта мемориальная доска в честь погибшего вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180208/memorialnuyu-dosku-suprugam-vishernevym-ustanovili-v-posolstve-rossii-1023109695.html
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мид рф, посольство рф в абхазии, абхазия, россия

Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме

12:23 10.02.2023 (обновлено: 12:40 10.02.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов состоялась 10 февраля в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых, погибших в 2013 году, почтили в Посольстве России в Абхазии в пятницу, 10 февраля.

"По традиции мы отдаем дань памяти тем, кто работал здесь у нас в Абхазии, кто отдал жизнь во время выполнения служебных обязанностей. Это Дмитрий Валерьевич Вишернев и его супруга Ольга Владимировна – молодые ребята, которые погибли в результате трагического нападения на них в сентябре 2013 года. Гибель семьи Вишерневых – наглядный пример тому, что дипломатическая служба, как бы ни выглядела внешне мирной и миролюбивой, на самом деле зачастую сопряжена со значительными рисками", – подчеркнул посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Он напомнил, что решением президента России Владимира Путина, Дмитрий и Ольга Вишерневы посмертно награждены орденом Мужества.
© Sputnik / Марианна Кубрава Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Сергей Шамба
Сергей Шамба - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сергей Шамба
© Sputnik / Марианна Кубрава Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Михаил Шургалин
Михаил Шургалин - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Михаил Шургалин
© Sputnik / Марианна Кубрава Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Инал Ардзинба
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сергей Шамба
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Память российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых почтили в Сухуме
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Михаил Шургалин
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Инал Ардзинба
Затем глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа сказал, что дипломаты всегда должны быть неприкосновенны.
"Они мужественно выполняли свое дело, чтобы у нас были хорошие взаимоотношения с Россией. Других взаимоотношений у нас не может быть, потому что Россия – это защитница всех, кто в этом нуждается, а нуждается мир – мир нуждается в защите", – подчеркнул он.
Бывший министр иностранных дел Абхазии, секретарь Совбеза Сергей Шамба сказал, что Абхазия и Россия развивают союзнические и братские отношения.
"Сегодня в этом непростом, сложном мире, когда происходят события такого планетарного масштаба, продолжается борьба за переустройство мировой системы. События на Украине демонстрируют кто друг, а кто враг. Как говорится, друзья познаются в беде, и в это сложное время граждане Абхазии плечом к плечу с народами России отстаивают те принципы, за которые сложили головы еще во время Великой Отечественной войны наши предки. Только в моей семье погибло в той войне три моих дяди. И это зло снова подняло голову, мы каждый день слышим сообщения с фронта и буквально вчера еще один наш гражданин сложил голову в этой войне", – заметил он.
Открытие мемориальной доски в память Дмитрия и Ольги Вешерневых - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2018
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Мемориальную доску супругам Вишерневым установили в посольстве России
8 февраля 2018, 15:08
Шамба добавил, что дипломатические работники даже в мирное время находятся на фронте, сражаясь на поле дипломатии в разных частях света.

"Бывают и жертвы, как это произошло в Абхазии. Вечная память супругам Вишерневым, погибшим от рук террористов и злодеев. Вам всем хочу пожелать успехов, благополучия, всего самого хорошего в личной жизни и в вашей работе", – сказал он.

Церемония возложения цветов к мемориальной доске супругов состоялась в честь Дня дипломатического работника Российской Федерации.
"Хочу от всей души поздравить вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника. Праздник был учрежден еще в 2002 году указом президента России, и дата была выбрана неслучайно. Еще во времена Ивана Грозного был учрежден посольский приказ, поэтому был выбран такой день. Хочу пожелать вам всего самого доброго, крепости духа в это непростое время и продолжения профессиональных успехов", – подчеркнул глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2023
Аслан Бжания поздравил Сергея Лаврова с Днем дипработника
11:50
Он отметил, что МИД Абхазии поздравил главу внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, коллег из центрального аппарата МИДа, территориальные подразделения МИДа и все зарубежные представительства.

"Мы сегодня вспоминаем Вишерневых, достойных людей, дипломатов. Сегодня мы также вспомнили Андрея Карлова (посол России в Турции, убитый 19 декабря 2016 года в Анкаре – прим.), который работал в Турции. Я имел честь общаться, и он помогал мне в жизни – светлая ему память", – отметил Ардзинба.

Первый секретарь Посольства России в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года.
Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и жителя Грозного Юсупа Лакаева.
В Посольстве России в Абхазии 8 февраля 2018 года была открыта мемориальная доска в честь погибшего вице-консула Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой.
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