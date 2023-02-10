Пернатая "охрана": павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"
15:35 10.02.2023 (обновлено: 16:29 10.02.2023)
© Foto / парке львов "Прайд"Павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"
© Foto / парке львов "Прайд"
Самку и самца индийских павлинов дирекция парка львов "Прайд" приобрела у частных лиц в Сухуме.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Пара индийский павлинов появилась в парке львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал корреспонденту Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.
"Для них созданы все необходимые условия. Сегодня они содержатся в зимнем вольере в стороне от хищников. Он закрытый, чтобы они привыкли к новому месту и не улетели. С наступлением тепла, когда взойдет трава, они будут гулять на воле. Питаются они кукурузой, семечками, пшеницей, курятиной и говядиной", – отметил он.
Прозвищ у птиц пока нет. Их приобрели у частников из Сухума, которые занимаются разведением павлинов.
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По словам Кононова, павлины не только красивы, но также довольно полезные существа. Они очень чувствительные и громко реагируют на посторонних, опасность, что делает их надежными "охранниками".
"Только они увидят какое-то движение на территории, сразу подают звук. Кстати говоря, очень противно кричат, но зато их можно услышать даже сквозь сон. Всего павлинов восемь типов. Климат Абхазии им однозначно подходит. Они ведь из Индии, где жаркое лето, а зимой температура может достигать до -10 градусов", – объяснил он.
Кононов подчеркнул, что парк ежегодно пополняется новыми видами животных. В ноябре 2022 года там поселился амурский тигр по кличке Пупс, к верблюду Ромео в августе или сентябре присоединятся две самки. Год назад был подписан договор о приобретении двух зебр из Владивостока. Своей очереди аацынскому парку львов придется ждать еще пять лет. Рассматривается возможность переезда медведицы Даши, которую в лесу нашли охотники. Ее приютила семья из села Верхняя Эшера.
© Foto / парке львов "Прайд"Павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"
Павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"
© Foto / парке львов "Прайд"
"Даша здоровая, хорошая бурая медведица. Хочется ее забрать к себе, но проблема в медведях в том, что они копают и лезут на деревья. Нам предстоит в вольере с крышей залить армированный бетон и обустроить водоем, так как летом этим животным очень жарко", – рассказал Кононов.
Кононов добавил, что на территории парка также ведутся работы по благоустройству и высадке пальм. С 2021 года приобрели и частично посадили 23 финиковые пальмы, восемь пальм сорта вашингтония, 212 канн, девять бугенвилий , четыре мушмулы, 13 юкк, 112 бананов и 27 эвкалиптов.