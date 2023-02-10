https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/pernataya-okhrana-pavliny-poyavilis-v-aatsynskom-parke-lvov-prayd-1044064273.html

Пернатая "охрана": павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"

Пернатая "охрана": павлины появились в Аацынском парке львов "Прайд"

Самку и самца индийских павлинов дирекция парка львов "Прайд" приобрела у частных лиц в Сухуме. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T15:35+0300

2023-02-10T15:35+0300

2023-02-10T16:29+0300

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Пара индийский павлинов появилась в парке львов "Прайд" в селе Аацы, рассказал корреспонденту Sputnik один из соучредителей объекта Олег Кононов.Прозвищ у птиц пока нет. Их приобрели у частников из Сухума, которые занимаются разведением павлинов.По словам Кононова, павлины не только красивы, но также довольно полезные существа. Они очень чувствительные и громко реагируют на посторонних, опасность, что делает их надежными "охранниками".Кононов подчеркнул, что парк ежегодно пополняется новыми видами животных. В ноябре 2022 года там поселился амурский тигр по кличке Пупс, к верблюду Ромео в августе или сентябре присоединятся две самки. Год назад был подписан договор о приобретении двух зебр из Владивостока. Своей очереди аацынскому парку львов придется ждать еще пять лет. Рассматривается возможность переезда медведицы Даши, которую в лесу нашли охотники. Ее приютила семья из села Верхняя Эшера."Даша здоровая, хорошая бурая медведица. Хочется ее забрать к себе, но проблема в медведях в том, что они копают и лезут на деревья. Нам предстоит в вольере с крышей залить армированный бетон и обустроить водоем, так как летом этим животным очень жарко", – рассказал Кононов.Кононов добавил, что на территории парка также ведутся работы по благоустройству и высадке пальм. С 2021 года приобрели и частично посадили 23 финиковые пальмы, восемь пальм сорта вашингтония, 212 канн, девять бугенвилий , четыре мушмулы, 13 юкк, 112 бананов и 27 эвкалиптов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/polosatyy-pups-amurskiy-tigr-poselilsya-v-parke-lvov-v-gudautskom-rayone-1042605251.html

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