https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-fevralya-1044066297.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон. 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T18:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии