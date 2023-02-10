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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон. 10.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-10T18:30+0300
2023-02-10T18:30+0300
2023-02-10T18:36+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 февраля
18:30 10.02.2023 (обновлено: 18:36 10.02.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.