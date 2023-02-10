https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/svo-bezalternativnoe-nastuplenie-vs-rossii-1044066888.html

СВО: безальтернативное наступление ВС России

СВО: безальтернативное наступление ВС России

Вопреки прогнозам западных аналитиков, в зоне спецоперации разворачивается новое российское наступление, эффективно перемалывающее нацистские "фортеции" и горы... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T20:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательВСУ несут большие потери в живой силе. Соединенные Штаты и их европейские лимитрофы в тревоге – воевать с Россией руками украинских марионеток становится все дороже и опаснее для стран НАТО.Оперативная обстановка в зоне СВО с каждым днем становится динамичнее. Утром 10 февраля ВС России нанесли серию ударов высокоточным оружием по объектам военного управления, критической инфраструктуры ВСУ – на пространстве от Харькова, Чернигова и Киева до Николаева, Винницы и Львова.Приоритетными целями стали крупные логистические центры левобережной группировки украинских войск. Появилась фото-видеоинформация о поражении десятков целей и низкой эффективности западных систем ПВО в борьбе с российскими крылатыми ракетами большой дальности и ударными БПЛА. Официальный отчет Киева разительно отличается от реальности – якобы ВСУ сбили 61 ракету из 71.Ранее на Донецком и Запорожском направлениях освобождены семь населенных пунктов – Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.Российские войска с трех сторон наступают на Северск, с прицелом на освобождение Красного Лимана. Успешны боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Бойцы ВСУ спешно минируют свои позиции, и спасаются бегством под Кременной – на территории ЛНР.Киевский режим скрывает статистику потерь, которые пытается компенсировать тотальной мобилизацией. Только в огненном кольце "бахмутской фортеции" зажаты около 10 тысяч украинских солдат, фактически обреченных на уничтожение.Российские подразделения контролируют более трети территории Артемовска. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" отрезают пути снабжения гарнизона ВСУ резервами и боеприпасами. Освобождение города Артемовска (Бахмута) откроет российской группировке войск дорогу на Славянск, и создаст предпосылки для ликвидации мощного Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ. Киевский режим со страхом ожидает новых ударов.Тайна главного направленияИнститут изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне) в последнем аналитическом обзоре от 8 февраля, констатирует, что российские войска вернули себе инициативу на Украине и начали крупное наступление в Луганской Народной Республике.По данным издания Foreign Policy, в ближайшие дни Украину ждет мощнейший удар России – Москва приготовила для масштабного наступления 1800 танков 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО, 400 истребителей, 300 вертолетов, и этот потенциал значительно превышает уровень 24 февраля 2022 года. Восток, Юг или Север? Издание не указывает направление главного удара.Киев считает, что удары по объектам в Константиновке и Славянске являются начальной фазой наступления российских войск. Украинский Генштаб прогнозирует, что это будет территория Луганской Народной Республики, где идет активная подготовка второй линии обороны – для отступления подразделений ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов не исключает "большой удар" в направлении западноукраинского города Ровно, который позволит блокировать поток западных вооружений, поступающих из Польши. Киев мучительно пытается просчитать (угадать) направление главного удара ВС России, и спешно готовит резервы.За полгода ВСУ "сожгли" под Артемовском до 20 бригад (около 80 тысяч бойцов) – части выводились с передовой при потерях до 90 процентов, не ранее.Между тем, Киев не расстался с мечтой о "крыльях для свободы", и сегодня официально запросил у Нидерландов истребители F-16 американского производства. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж отказали в поставках ВСУ ударной авиации.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля подчеркнул, что российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. В Харькове 8 февраля ракетным ударом уничтожен завод по выпуску доработанных западными специалистами дронов-камикадзе.Выступая на заседании Совбеза ООН, высокопоставленный российский дипломат Василий Небензя напомнил мировому сообществу, что Москва сделает все, чтобы со стороны Украины больше никогда не исходили угрозы России и ее союзникам. Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не улучшит положение ВСУ на "восточном фронте". И в Конгресс США уже внесли "Резолюцию об усталости от Украины". Украинский проект США близок к позорному провалу.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина