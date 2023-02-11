https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-dve-popytki-kontrabandy-1044075784.html
Абхазские таможенники пресекли две попытки контрабанды
Абхазские таможенники пресекли две попытки контрабанды
За двое суток были задержаны гражданин Абхазии, не задекларировавший лекарства, сигареты и алкоголь, и россиянка, перевозившая через границу наркотики. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T15:50+0300
2023-02-11T15:50+0300
2023-02-11T15:50+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии пресекли две попытки контрабанды, сообщает пресс-служба ГТК.В ходе досмотра в салоне были обнаружены и изъяты лекарства на сумму более 40 тысяч рублей, 1200 сигарет и шесть бутылок алкоголя без абхазских акцизных марок.Материалы по административному правонарушению переданы п подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.А 10 февраля в ходе реализации оперативной информации сотрудники таможни задержали россиянку, переходившую границу пешком. При проведении личного досмотра в отделе милиции поселка Цандрипш задержанная выдала пакет, в котором находились 13 пластин "Нейратина", 12 пластин "Габапентин Канона" и 42 капсулы лирики.Возбуждено уголовное дело, информация о ходе расследования будет опубликована дополнительно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/zhitelya-krasnodara-zaderzhali-za-vvoz-v-abkhaziyu-narkotika-v-krupnom-razmere-1043862059.html
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таможня, наркотики, абхазия, новости
таможня, наркотики, абхазия, новости
Абхазские таможенники пресекли две попытки контрабанды
За двое суток были задержаны гражданин Абхазии, не задекларировавший лекарства, сигареты и алкоголь, и россиянка, перевозившая через границу наркотики.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии пресекли две попытки контрабанды, сообщает
пресс-служба ГТК.
Гражданин Абхазии был задержан на автомобильном пункте пропуска на КПП "Псоу" 9 февраля.
В ходе досмотра в салоне были обнаружены и изъяты лекарства на сумму более 40 тысяч рублей, 1200 сигарет и шесть бутылок алкоголя без абхазских акцизных марок.
Материалы по административному правонарушению переданы п подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
А 10 февраля в ходе реализации оперативной информации сотрудники таможни задержали россиянку, переходившую границу пешком. При проведении личного досмотра в отделе милиции поселка Цандрипш задержанная выдала пакет, в котором находились 13 пластин "Нейратина", 12 пластин "Габапентин Канона" и 42 капсулы лирики.
Возбуждено уголовное дело, информация о ходе расследования будет опубликована дополнительно.