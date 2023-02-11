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Бойцы из "Пятнашки" взяли в плен троих украинских военнослужащих

Бойцы из "Пятнашки" взяли в плен троих украинских военнослужащих

В ходе ожесточенных боев на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" взяли троих противников в плен. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T11:15+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В ходе боя на Авдеевском направлении было уничтожено более десяти человек и четверо взято в плен, рассказал Sputnik командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.Пленным оказали первую медицинскую помощь, накормили, дали новую одежду и сигареты. Авидзба говорит, что гуманное отношение к пленным исходит из воспитания участников интернациональной бригады."Нашим воспитанием занимались родители, мы не были предоставлены животному миру. Поэтому, мы не едим себе подобных и не издеваемся над людьми, ко всем относимся по-человечески. Мы их накормили, обогрели, вылечили и отправили дальше", - отметил он.Телеграм-канал "ИБ Пятнашка" сообщает, что Ахра Авидзба связался с мамами военнопленных по телефону, сообщил им о том, что их сыновья живы."Виктория Ивановна, есть простая ситуация - ваш сын будет не на связи. Вы для себя знайте, что он живой и здоровый, и когда вот эти ваши негодяи будут говорить, что мы (российская сторона - прим.) не подаем его на обмен, знайте, что это неправда", - сказал Авидзба одной из них.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/akhra-avidzba-my-voyuem-so-vsem-mirom-1041675535.html

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