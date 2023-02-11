https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-vyroslo-do-22-tysyach-chelovek-1044079411.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 22 тысяч человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 22 тысяч человек

Несмотря на то, землетрясение произошло пять дней назад, оно сопровождается мощными афтершоками, которые ощущаются до сих пор. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T19:54+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясении превысило отметку в 22 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Турции.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Сейсмологи зафиксировали около трех сотен афтершоков, толчки продолжаются до сих пор. Спасатели из многих стран мира прибыли в пострадавшие регионы, чтобы помочь разобрать завалы и спасти как можно больше людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/dvoe-predstaviteley-abkhazskoy-diaspory-pogibli-v-turtsii-pri-zemletryasenii-1044055439.html

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