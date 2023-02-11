https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/populyarnost-rannego-bronirovaniya-letnikh-turov-v-abkhaziyu-vozrosla-1044072261.html
Популярность раннего бронирования летних туров в Абхазию возросла
Популярность раннего бронирования летних туров в Абхазию возросла
Россияне, столкнувшиеся с дефицитом мест прошлым летом, стали заранее бронировать туры на популярные курорты. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T13:40+0300
2023-02-11T13:40+0300
2023-02-11T13:40+0300
абхазия
в абхазии
отдых в абхазии
новости
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932224_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_03c8c84a36d4896ac882c6a763674d9b.jpg
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Популярность раннего бронирования отдыха на юге России и в Абхазии резко возросла, сообщает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин."Мы видим, что россияне в январе не просто больше подбирали варианты своего летнего отдыха, но и больше бронировали его. Объемы продаж летних туров в январе 2023 года на 60% превысили показатели годичной давности. И можем сказать, что такого хорошего января по продажам лета не было еще никогда", – подчеркнул Ромашкин.По его словам, больше всего бронирований пришлось на курорты Краснодарского края и Абхазию, причем черноморская республика ничем не уступает Кубани. Ромашкин пояснил, что это связано с дефицитом качественного номерного фонда - россияне стараются успеть забронировать себе лучшие варианты в Абхазии, понимая, что к лету эти места будут распроданы.По оценкам вице-президента АТОР, учитывая ажиотажный спрос, в Абхазии в 2023 году могут отдохнуть около двух миллионов туристов (в 2022 году их было 1,1 миллиона), в то время как в Краснодарском крае рост будет не таким заметным - турпоток, скорее всего, мало изменится и составит около 17 миллиона человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/turbaza-bagateliya-ob-aktsii-rannego-bronirovaniya-otdykha-v-abkhazii--1044002038.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035932224_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_56afe80d22a740de8bcf85e93cbc7582.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
абхазия, отдых в абхазии, новости, туризм
Популярность раннего бронирования летних туров в Абхазию возросла
Россияне, столкнувшиеся с дефицитом мест прошлым летом, стали заранее бронировать туры на популярные курорты.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Популярность раннего бронирования отдыха на юге России и в Абхазии резко возросла, сообщает
вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам Ромашкина, обычно в январе люди не сильно озабочены поиском вариантов летнего отдыха - после Нового года им кажется, что до лета еще далеко, да и денег не так много из-за праздничных трат. Но в этом году ситуация изменилась.
"Мы видим, что россияне в январе не просто больше подбирали варианты своего летнего отдыха, но и больше бронировали его. Объемы продаж летних туров в январе 2023 года на 60% превысили показатели годичной давности. И можем сказать, что такого хорошего января по продажам лета не было еще никогда", – подчеркнул Ромашкин.
По его словам, больше всего бронирований пришлось на курорты Краснодарского края и Абхазию, причем черноморская республика ничем не уступает Кубани.
Ромашкин пояснил, что это связано с дефицитом качественного номерного фонда - россияне стараются успеть забронировать себе лучшие варианты в Абхазии, понимая, что к лету эти места будут распроданы.
По оценкам вице-президента АТОР, учитывая ажиотажный спрос, в Абхазии в 2023 году могут отдохнуть около двух миллионов туристов (в 2022 году их было 1,1 миллиона), в то время как в Краснодарском крае рост будет не таким заметным - турпоток, скорее всего, мало изменится и составит около 17 миллиона человек.