https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/populyarnost-rannego-bronirovaniya-letnikh-turov-v-abkhaziyu-vozrosla-1044072261.html

Популярность раннего бронирования летних туров в Абхазию возросла

Популярность раннего бронирования летних туров в Абхазию возросла

Россияне, столкнувшиеся с дефицитом мест прошлым летом, стали заранее бронировать туры на популярные курорты. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T13:40+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Популярность раннего бронирования отдыха на юге России и в Абхазии резко возросла, сообщает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин."Мы видим, что россияне в январе не просто больше подбирали варианты своего летнего отдыха, но и больше бронировали его. Объемы продаж летних туров в январе 2023 года на 60% превысили показатели годичной давности. И можем сказать, что такого хорошего января по продажам лета не было еще никогда", – подчеркнул Ромашкин.По его словам, больше всего бронирований пришлось на курорты Краснодарского края и Абхазию, причем черноморская республика ничем не уступает Кубани. Ромашкин пояснил, что это связано с дефицитом качественного номерного фонда - россияне стараются успеть забронировать себе лучшие варианты в Абхазии, понимая, что к лету эти места будут распроданы.По оценкам вице-президента АТОР, учитывая ажиотажный спрос, в Абхазии в 2023 году могут отдохнуть около двух миллионов туристов (в 2022 году их было 1,1 миллиона), в то время как в Краснодарском крае рост будет не таким заметным - турпоток, скорее всего, мало изменится и составит около 17 миллиона человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/turbaza-bagateliya-ob-aktsii-rannego-bronirovaniya-otdykha-v-abkhazii--1044002038.html

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