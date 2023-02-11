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Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам
Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам
Чтобы не платить более двух миллионов рублей пошлины, мужчина указал в документах, что машина нужна для осуществления международных перевозок. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T12:20+0300
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СУХУМ, 11 фев- Sputnik. Таможенники Татарстана выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии для личного пользования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.Для того, чтобы ввезти в Россию "Mercedes-Benz E500", на пограничном посту пропуска 34-летний мужчина предоставил фиктивные документы, согласно которым, автомобиль был средством для международной перевозки пассажиров."Впоследствии владелец самостоятельно поменял регистрационные номера на автомобиле с абхазских на казахстанские", - рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.Сумма неуплаченных платежей составила более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится дознание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyanin-ne-uplatil-bolee-dvukh-millionov-rubley-za-vvoz-mashiny-iz-abkhazii-1043224923.html
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Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам
12:20 11.02.2023 (обновлено: 13:05 11.02.2023)
Чтобы не платить более двух миллионов рублей пошлины, мужчина указал в документах, что машина нужна для осуществления международных перевозок.
СУХУМ, 11 фев- Sputnik.
Таможенники Татарстана выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии для личного пользования, сообщает
пресс-служба Татарстанской таможни.
Для того, чтобы ввезти в Россию "Mercedes-Benz E500", на пограничном посту пропуска 34-летний мужчина предоставил фиктивные документы, согласно которым, автомобиль был средством для международной перевозки пассажиров.
"Впоследствии владелец самостоятельно поменял регистрационные номера на автомобиле с абхазских на казахстанские", - рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.
Сумма неуплаченных платежей составила более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится дознание.