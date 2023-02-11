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https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/tamozhnya-tatarstana-vyyavila-mashinu-iz-abkhazii-vvezennuyu-po-falshivym-dokumentam-1044072408.html
Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам
Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам
Чтобы не платить более двух миллионов рублей пошлины, мужчина указал в документах, что машина нужна для осуществления международных перевозок. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T12:20+0300
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СУХУМ, 11 фев- Sputnik. Таможенники Татарстана выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии для личного пользования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.Для того, чтобы ввезти в Россию "Mercedes-Benz E500", на пограничном посту пропуска 34-летний мужчина предоставил фиктивные документы, согласно которым, автомобиль был средством для международной перевозки пассажиров."Впоследствии владелец самостоятельно поменял регистрационные номера на автомобиле с абхазских на казахстанские", - рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.Сумма неуплаченных платежей составила более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится дознание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/rossiyanin-ne-uplatil-bolee-dvukh-millionov-rubley-za-vvoz-mashiny-iz-abkhazii-1043224923.html
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абхазия, россия, новости

Таможня Татарстана выявила машину из Абхазии, ввезенную по фальшивым документам

12:20 11.02.2023 (обновлено: 13:05 11.02.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Граница Абхазии и России с воздуха
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Чтобы не платить более двух миллионов рублей пошлины, мужчина указал в документах, что машина нужна для осуществления международных перевозок.
СУХУМ, 11 фев- Sputnik. Таможенники Татарстана выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии для личного пользования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Для того, чтобы ввезти в Россию "Mercedes-Benz E500", на пограничном посту пропуска 34-летний мужчина предоставил фиктивные документы, согласно которым, автомобиль был средством для международной перевозки пассажиров.
"Впоследствии владелец самостоятельно поменял регистрационные номера на автомобиле с абхазских на казахстанские", - рассказал замначальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.
Сумма неуплаченных платежей составила более 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится дознание.
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2022
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Россиянин не уплатил более двух миллионов рублей за ввоз машины из Абхазии
20 декабря 2022, 19:56
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