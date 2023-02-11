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Жилой дом загорелся в Гагре
Жилой дом загорелся в Гагре
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 13:00, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T18:46+0300
2023-02-11T18:46+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Жилой дом загорелся по улице Эшба в Гагре в субботу 11 февраля, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.Сообщение о пожаре на пульт дежурного МЧС поступило в 13:00. Пожарный расчет оперативно выехало на место происшествия и ликвидировал возгорание.По словам Бганба, сгорела одна комната дома. Причина пожара пока еще не установлена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/vlasti-gudautskogo-rayona-vydelili-dengi-pogoreltsam-iz-sela-kulanyrkhua-1043814281.html
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абхазия, мчс абхазии, новости
Жилой дом загорелся в Гагре
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 13:00, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Жилой дом загорелся по улице Эшба в Гагре в субботу 11 февраля, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного МЧС поступило в 13:00. Пожарный расчет оперативно выехало на место происшествия и ликвидировал возгорание.
По словам Бганба, сгорела одна комната дома. Причина пожара пока еще не установлена.