https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-fevralya-1044086162.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 февраля
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 12.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-12T18:00+0300
2023-02-12T18:00+0300
2023-02-12T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507847_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5e50315afde80f27d5b675245771c1b6.jpg
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В понедельник, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507847_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_912648fac85440ed277c9ee93bcba531.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 февраля
Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В понедельник, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.