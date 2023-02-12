https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-fevralya-1044086162.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 февраля

Погоду на Черноморском побережье Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T18:00+0300

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2023-02-12T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. В понедельник, 13 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии