https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/zelenskiy-opredelil-sudbu-ukrainy-odnoy-frazoy-1044085992.html

Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

Зеленский определил судьбу Украины одной фразой

На уходящей неделе президент Украины признался, что не собирался выполнять Минские соглашения, которые должны были положить конец войне в Донбассе. 12.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-12T17:05+0300

2023-02-12T17:05+0300

2023-02-12T17:05+0300

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Надо отдать должное — Владимир Зеленский держался дольше всех. Вот только, в отличие от других политиков, лгавших о приверженности Минским соглашениям, он единственный остается действующим — пока еще — государственным лидером, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Первым проговорился Петр Порошенко — еще в июне прошлого года он заявил, что пытался выиграть для Киева восемь лет на строительство армии и ни о каком мирном урегулировании не могло быть и речи. Но дьявол, как известно, в деталях. Сделал он это заявление после скандала с отъездом с Украины, когда уже вернулся в Киев. Местные СМИ и телеграм-каналы тогда активно высмеивали и его попытки выехать, и отмазки, и возвращение. Так что подобная искренность с его стороны — необходимое условие продолжения хоть какой-то политической карьеры.После него покаялась фрау Меркель. Но здесь мотивы, судя по всему, были иными. Если Порошенко стремился остаться на плаву, то она, напротив, хотела спокойной старости. А на фоне оголтелой русофобии ни о каком спокойствии бывшей партнерше Кремля мечтать не приходилось.Затем о том, что Франция тоже была соучастницей этого обмана, заявил Франсуа Олланд.И вот теперь — Зеленский. Причем так настойчиво — аж два раза за неделю. И ключевой момент в его заявлениях — это объяснения, почему именно "Минск" был невыполним: "не был включен вопрос о Крыме". Что из этого следует? Во-первых, это очередной привет всем "пацифистам", для которых убийство киевским режимом людей в Донбассе не война, а внутреннее дело Украины. Тем самым Зеленский открыто дает понять, что собирается отнять у России ее территории. Во-вторых, что важнее, столь пристальное внимание к Крыму — это попытка выпросить боевую авиацию и тяжелую технику у спонсоров для готовящегося наступления.И вот здесь, на фоне воинственных выступлений, вспоминается немного иная, почти забытая песня, когда звучали его предвыборные обещания мира для Украины и Донбасса, а вслед за этим — приблатненные интонации в разговоре с боевиком нацбата, которого целый президент страны пытался разоружить, и риторический вопрос от Зеленского "я ж не лох какой-то".Оставим трехбуквенные определения в отношении нынешнего обитателя офиса на Банковой для более неформальных разговоров. Заявление о том, что он изначально не собирался соблюдать Минские соглашения, это гарантия недоговороспособности нынешнего киевского режима. А значит, никакого дипломатического урегулирования конфликта не будет. Пройдет год, два, десять — и очередной наследник нынешнего украинского режима в разгар уже нового конфликта будет рассказывать о том, что "Минск-15" подписывал не он, выполнять его не собирался и тот документ не учитывал возвращение Крыма и Донбасса.И хорошо было бы, чтобы Зеленский не успел после этого сбежать из страны. Нужно, чтобы он ответил перед украинцами за пока десятки — к концу конфликта, вероятно, сотни — тысяч погибших, вдов, сирот.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/lavrov-nazval-formulu-mira-zelenskogo-illyuzornoy-1043387759.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/istrebiteli-nato-dlya-ukrainy-byt-ili-ne-byt-1044046045.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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колумнисты, россия, украина, владимир зеленский, политика