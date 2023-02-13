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Борьба с майнингом в Абхазии с 5 по 10 февраля
Борьба с майнингом в Абхазии с 5 по 10 февраля
За рабочую неделю с 5 до 10 февраля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госстандарта и "Черноморэнерго" изъяли 865 аппаратов для... 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T18:12+0300
2023-02-13T18:12+0300
2023-02-13T18:13+0300
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Согласно статистике, больше всего майнеров было обнаружено в Очамчыре и Очамчырском районе - 319 штук. Меньше всего - в Ткуарчале, там было не найдено ни одного.Борьба с нелегальной добычей криптовалют стала на повестку для из-за больших проблем в энергосистеме Абхазии и частых авариях, причиной которых становится майнинг.По поручению президента Абхазии 6 февраля был создан Республиканский штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. Согласно его распоряжениям, СГБ и МВД работают над устранением фактов незаконного подключения к электросетям и установки трансформаторов, ГТК - над выявлением попыток ввоза майнеров в страну, а "Черноморэнерго" - над составлением списка несанкционированных установок трансформаторов и проверками туробъектов на случай размещения там криптоферм.
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абхазия, майнинг в абхазии, мультимедиа, инфографика, инфографика
абхазия, майнинг в абхазии, мультимедиа, инфографика, инфографика
Борьба с майнингом в Абхазии с 5 по 10 февраля
18:12 13.02.2023 (обновлено: 18:13 13.02.2023)
За рабочую неделю с 5 до 10 февраля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Госстандарта и "Черноморэнерго" изъяли 865 аппаратов для майнинга криптовалют.
Согласно статистике, больше всего майнеров было обнаружено в Очамчыре и Очамчырском районе - 319 штук. Меньше всего - в Ткуарчале, там было не найдено ни одного.
Борьба с нелегальной добычей криптовалют стала на повестку для из-за больших проблем в энергосистеме Абхазии и частых авариях, причиной которых становится майнинг.
По поручению президента Абхазии 6 февраля был создан Республиканский штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. Согласно его распоряжениям, СГБ и МВД работают над устранением фактов незаконного подключения к электросетям и установки трансформаторов, ГТК - над выявлением попыток ввоза майнеров в страну, а "Черноморэнерго" - над составлением списка несанкционированных установок трансформаторов и проверками туробъектов на случай размещения там криптоферм.