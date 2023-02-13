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Даут Гублия стал чемпионом Краснодарского края по ММА
Даут Гублия стал чемпионом Краснодарского края по ММА
Чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам проходил в Сочи с 10 по 12 февраля. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T20:08+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Выходец из Абхазии Даут Гублия стал чемпионом Краснодарского края по ММА (смешанные боевые искусства – прим.) рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы. Успешное выступление в соревнованиях позволило спортсмену стать участником чемпионата Южного федерального округа. В случае победы в этом турнире Даут Гублия войдет в число участников чемпионата России."Даут - выходец из Гудауты, с раннего детства занимается этим видом спорта. Сейчас он тренируется в Адлере, выступает на соревнованиях за Краснодарский край и является одним из лучших бойцов ММА", - рассказал Карди-Оглы. Чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам проходил в Сочи с 10 по 12 февраля. В нем приняли участие более 350 спортсменов из 17 муниципалитетов Краснодарского края в возрасте от 13 лет и старше. Турнир был отборочным на чемпионат Южного федерального округа.Даут Гублия – мастер спорта России, призер первенства России. Тренируется в клубе "Левша" в Адлере под руководством Ашота Пашяна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/dopolnitelnoe-vremya-ardzheniya-ob-uchastii-v-chempionate-tsfo-i-bokserskoy-karere-1043807300.html
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Даут Гублия стал чемпионом Краснодарского края по ММА
Чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам проходил в Сочи с 10 по 12 февраля.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Выходец из Абхазии Даут Гублия стал чемпионом Краснодарского края по ММА (смешанные боевые искусства – прим.) рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.
Успешное выступление в соревнованиях позволило спортсмену стать участником чемпионата Южного федерального округа. В случае победы в этом турнире Даут Гублия войдет в число участников чемпионата России.
"Даут - выходец из Гудауты, с раннего детства занимается этим видом спорта. Сейчас он тренируется в Адлере, выступает на соревнованиях за Краснодарский край и является одним из лучших бойцов ММА", - рассказал Карди-Оглы.
Чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам проходил в Сочи с 10 по 12 февраля. В нем приняли участие более 350 спортсменов из 17 муниципалитетов Краснодарского края в возрасте от 13 лет и старше. Турнир был отборочным на чемпионат Южного федерального округа.
Даут Гублия – мастер спорта России, призер первенства России. Тренируется в клубе "Левша" в Адлере под руководством Ашота Пашяна.