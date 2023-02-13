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Министр культуры поздравил Народную артистку Людмилу Гумба с юбилеем
Министр культуры поздравил Народную артистку Людмилу Гумба с юбилеем
Людмила Гумба – одна из первых эстрадных певиц Абхазии, солистка вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67". 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T13:01+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил Народную артистку Абхазии, участницу группы "Апсны-67" Людмилу Гумба с 70-летием.Он пожелал артистке долгих лет жизни и продолжения творческой деятельности на радость поклонникам."Мы вас искренне любим. Я уверен, что в Абхазии нет человека, который бы не знал, кто такая Людмила Гумба и о коллективе "Апсны-67". Для меня большая честь, что мне выпала возможность поздравить вас и пожелать всего самого наилучшего", – добавил Кове.Людмила Гумба сказала, что с утра ее поздравляют родные, друзья и коллеги. Отметить свой юбилей она планирует в узком кругу самых близких людей. "Первым меня поздравил мой студенческий друг Игорь Малия. Правда, зная, что мне некогда разговаривать, он написал мне очень приятные слова", – рассказала она.Людмила Гумба – Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, в 2017 году была удостоена Государственной премии имени Д.И. Гулиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/blagotvoritelnyy-kontsert-v-pomosch-postradavshim-v-turtsii-i-sirii-proshel-v-sukhume-1044080407.html
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абхазия, новости, культура, даур кове
Министр культуры поздравил Народную артистку Людмилу Гумба с юбилеем
13:01 13.02.2023 (обновлено: 13:41 13.02.2023)
Людмила Гумба – одна из первых эстрадных певиц Абхазии, солистка вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67".
СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил Народную артистку Абхазии, участницу группы "Апсны-67" Людмилу Гумба с 70-летием.
"Вы человек, который заслужил любовь народа. Вся ваша жизнь была этому посвящена, и вы продолжаете служить народу. Ваш творческий путь – это большой пример для сегодняшней молодежи, пример того, как надо относиться к творчеству, как его надо любить, как надо относиться к искусству. Беззаветное служение выбранной профессии – это когда человек полностью отдает себя, без остатка, своей профессии, чтобы люди, которые его окружают, получали удовольствие от его творчества", – подчеркнул министр.
Он пожелал артистке долгих лет жизни и продолжения творческой деятельности на радость поклонникам.
"Мы вас искренне любим. Я уверен, что в Абхазии нет человека, который бы не знал, кто такая Людмила Гумба и о коллективе "Апсны-67". Для меня большая честь, что мне выпала возможность поздравить вас и пожелать всего самого наилучшего", – добавил Кове.
Людмила Гумба сказала, что с утра ее поздравляют родные, друзья и коллеги. Отметить свой юбилей она планирует в узком кругу самых близких людей.
"Первым меня поздравил мой студенческий друг Игорь Малия. Правда, зная, что мне некогда разговаривать, он написал мне очень приятные слова", – рассказала она.
Людмила Гумба – Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, в 2017 году была удостоена Государственной премии имени Д.И. Гулиа.