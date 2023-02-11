https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/blagotvoritelnyy-kontsert-v-pomosch-postradavshim-v-turtsii-i-sirii-proshel-v-sukhume-1044080407.html

Благотворительный концерт в помощь пострадавшим в Турции и Сирии прошел в Сухуме

Благотворительный концерт в помощь пострадавшим в Турции и Сирии прошел в Сухуме

На сцене выступили артисты Государственной хоровой капеллы, Государственного камерного оркестра под руководством Народного артиста Абхазии Давида Терзян, а... 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T22:04+0300

2023-02-11T22:04+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии прошел в Госфилармонии в Сухуме в субботу, 11 февраля.Шедевры мировой музыкальной классики перед зрителями исполняли артисты Государственной хоровой капеллы, камерного оркестра под руководством Давида Терзян, Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Елена Хагба, Мария Эмилия Терзян-Хагба.По словам начальника отдела по связям с общественностью и внешним коммуникациям Министерства культуры Сарии Маршан, инициатива благотворительного концерта исходила от ведомства, а артисты с радостью ее поддержали.В Минкульте отметили, насколько важно сплотиться и помочь людям, которые оказались в беде.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.По последним данным, только в Турции от стихийного бедствия погибли более 22 тысяч человек, пострадали 80 тысяч. Многие страны вызвались помочь Турции и Сирии, в том числе Абхазия. Посольство Абхазии в Дамаске внесло пожертвование в сто тысяч рублей в фонд помощи пострадавшим от землетрясения, власти республики также предложили выслать спасателей в Турцию, чтобы помочь разгрести завалы. Кроме того, МЧС Абхазии объявило о сборе гуманитарной помощи пострадавшим. Одежда и продукты питания принимаются в головном офисе ведомства по адресу улица Конфедератов, 12.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-vyroslo-do-22-tysyach-chelovek-1044079411.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/dvoe-predstaviteley-abkhazskoy-diaspory-pogibli-v-turtsii-pri-zemletryasenii-1044055439.html

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