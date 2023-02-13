https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-fevralya-1044101374.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с запада. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Во вторник, 14 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии