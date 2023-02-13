https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-fevralya-1044101374.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с запада. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T19:00+0300
2023-02-13T19:00+0300
2023-02-13T19:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044092899_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ad730de5aeed7c7b9b4edb54cec2ad94.jpg
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Во вторник, 14 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/0d/1044092899_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a059e2bae6504270b506e4f00d8a0d37.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с запада.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Во вторник, 14 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -3°С до +2°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.