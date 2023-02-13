https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/ssha-podgotovili-60-boevikov-dlya-teraktov-v-rossii-i-sng-1044097132.html
США подготовили 60 боевиков для терактов в России и СНГ
США подготовили 60 боевиков для терактов в России и СНГ
Особое внимание американские спецслужбы уделяют выходцам из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T12:20+0300
2023-02-13T12:20+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Соединенные Штаты Америки завербовали в Сирии 60 боевиков-джихадистов, которые должны совершить террористические акты в России и других странах постсоветского пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки.Будущих террористов обучают изготовлению самодельных бомб, приемам диверсионно-подрывной деятельности, в том числе особое внимание уделяется планированию нападений на хорошо охраняемые объекты, например, посольства и консульства. После попадания в Россию и другие страны назначения джихадисты совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок должны будут совершать теракты против дипломатов, политиков, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих."Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", — указали в ведомстве.Служба внешней разведки России подчеркивает, что проводя такую политику, США ставят себя в один ряд с крупнейшими террористическими группировками.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/sotrudniki-fsb-rossii-likvidirovali-terroristov-v-kabardino-balkarii-1043368133.html
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сша, россия
США подготовили 60 боевиков для терактов в России и СНГ
12:20 13.02.2023 (обновлено: 14:09 13.02.2023)
Особое внимание американские спецслужбы уделяют выходцам из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik.
Соединенные Штаты Америки завербовали в Сирии 60 боевиков-джихадистов, которые должны совершить террористические акты в России и других странах постсоветского пространства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Службу внешней разведки.
"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", — говорится в заявлении ведомства.
Будущих террористов обучают изготовлению самодельных бомб, приемам диверсионно-подрывной деятельности, в том числе особое внимание уделяется планированию нападений на хорошо охраняемые объекты, например, посольства и консульства.
После попадания в Россию и другие страны назначения джихадисты совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок должны будут совершать теракты против дипломатов, политиков, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", — указали в ведомстве.
Служба внешней разведки России подчеркивает, что проводя такую политику, США ставят себя в один ряд с крупнейшими террористическими группировками.
*Террористические организации, запрещенные в России.