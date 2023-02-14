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Аномально теплая погода установилась на озере Рица и Ауадхаре
Аномально теплая погода установилась на озере Рица и Ауадхаре
Снежный покров у озера Рица достигает 60-70 сантиметров, в то время как в прошлом году сугробы были трехметровыми. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
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2023-02-14T12:57+0300
в абхазии
абхазия
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Аномально теплая погода установилась на высокогорном озере Рица и Ауадхаре, рассказал корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Относительно теплая погода и небольшие снежные осадки могут привести к нехватке воды в родниках и на рицинской ГЭС в летний сезон.Багателия добавил, что проезд к озеру Рица открыт, дорога очищена от выпавшего накануне снега."Мы работаем по ночам. Задействованы все службы и вся техника. Дорога к Рице идеальная. Сегодня ожидаются еще осадки, но мы готовы к этому. Будем чистить", - уточнил он.По решению МВД Абхазии, с понедельника, 13 февраля автомобилям, не оснащенным зимней резиной, въезд на территорию Рицинского парка запрещен.Ограничение введено для предотвращения аварий, сохранения жизней и здоровья граждан Абхазии и гостей республики. Оно будет действовать до специального распоряжения.Багателия отметил, что дирекция парка поддерживает это решение, и никаких дорожно-транспортных происшествий за последнее время не случалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/mashinam-bez-zimnikh-shin-zapretili-vezd-v-ritsinskiy-natspark-1044096730.html
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абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости

Аномально теплая погода установилась на озере Рица и Ауадхаре

12:57 14.02.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Рица ы
Озеро Рица ы - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Снежный покров у озера Рица достигает 60-70 сантиметров, в то время как в прошлом году сугробы были трехметровыми.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Аномально теплая погода установилась на высокогорном озере Рица и Ауадхаре, рассказал корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.
"Рица в этом году, по всей видимости, не замерзнет. Нет сильных морозов. Ночью столбик термометра доходит до -5°C, -7°C, днем около 0°C. Снега немного не только на Рице, но и на Ауадхаре, там сейчас около одного метра, хотя в это время года должно было быть не меньше трех метров. На Рице сегодня примерно 60-70 сантиметров снега и это, кстати говоря, пугает. В прошлом году доходило до трех метров", - отметил Багателия.
Относительно теплая погода и небольшие снежные осадки могут привести к нехватке воды в родниках и на рицинской ГЭС в летний сезон.
Багателия добавил, что проезд к озеру Рица открыт, дорога очищена от выпавшего накануне снега.
"Мы работаем по ночам. Задействованы все службы и вся техника. Дорога к Рице идеальная. Сегодня ожидаются еще осадки, но мы готовы к этому. Будем чистить", - уточнил он.
Пост КПП на Рице - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2023
Машинам без зимних шин запретили въезд в Рицинский нацпарк
Вчера, 11:44
По решению МВД Абхазии, с понедельника, 13 февраля автомобилям, не оснащенным зимней резиной, въезд на территорию Рицинского парка запрещен.
Ограничение введено для предотвращения аварий, сохранения жизней и здоровья граждан Абхазии и гостей республики. Оно будет действовать до специального распоряжения.
Багателия отметил, что дирекция парка поддерживает это решение, и никаких дорожно-транспортных происшествий за последнее время не случалось.
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