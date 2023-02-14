https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/anomalno-teplaya-pogoda-ustanovilas-na-ozere-ritsa-i-auadkhare-1044122431.html

Аномально теплая погода установилась на озере Рица и Ауадхаре

Аномально теплая погода установилась на озере Рица и Ауадхаре

Снежный покров у озера Рица достигает 60-70 сантиметров, в то время как в прошлом году сугробы были трехметровыми. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T12:57+0300

2023-02-14T12:57+0300

2023-02-14T12:57+0300

в абхазии

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озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Аномально теплая погода установилась на высокогорном озере Рица и Ауадхаре, рассказал корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия.Относительно теплая погода и небольшие снежные осадки могут привести к нехватке воды в родниках и на рицинской ГЭС в летний сезон.Багателия добавил, что проезд к озеру Рица открыт, дорога очищена от выпавшего накануне снега."Мы работаем по ночам. Задействованы все службы и вся техника. Дорога к Рице идеальная. Сегодня ожидаются еще осадки, но мы готовы к этому. Будем чистить", - уточнил он.По решению МВД Абхазии, с понедельника, 13 февраля автомобилям, не оснащенным зимней резиной, въезд на территорию Рицинского парка запрещен.Ограничение введено для предотвращения аварий, сохранения жизней и здоровья граждан Абхазии и гостей республики. Оно будет действовать до специального распоряжения.Багателия отметил, что дирекция парка поддерживает это решение, и никаких дорожно-транспортных происшествий за последнее время не случалось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/mashinam-bez-zimnikh-shin-zapretili-vezd-v-ritsinskiy-natspark-1044096730.html

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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