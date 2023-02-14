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Фонд инвалидов Отечественной войны приобрел оборудование госпиталю в Агудзере
Фонд инвалидов Отечественной войны приобрел оборудование госпиталю в Агудзере
Агудзерскому госпиталю передали современный сканер ультразвуковой диагностики экспертного класса, лапароскопическую и эндоскопическую стойки, медицинские... 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T21:37+0300
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрел медицинское оборудование для военного госпиталя в Агудзере. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил зампредседателя фонда Эмзар Ашуа.“Это была инициатива фонда. Раньше для того, чтобы провести гастроскопию желудка, приходилось отправлять наших подопечных в Краснодарский край, и на это уходило 100-150 тысяч руб. Не лучше ли приобрести аппарат, и провести необходимое исследование у себя дома бесплатно? Мы израсходовали восемь миллионов рублей, но оборудовали госпиталь всем необходимым. Это не только позволит сократить расходы фонда, но и облегчит получение медицинской помощи для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Помощь им будет оказываться на месте и совершенно бесплатно”, - подчеркнул Ашуа.В планах у Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрести для Национального онкоцентра оборудование на сумму шесть миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/respublikanskaya-bolnitsa-zakupila-oborudovanie-dlya-laboratorii-i-zhenskoy-konsultatsii-1043855381.html
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Фонд инвалидов Отечественной войны приобрел оборудование госпиталю в Агудзере
Агудзерскому госпиталю передали современный сканер ультразвуковой диагностики экспертного класса, лапароскопическую и эндоскопическую стойки, медицинские инструменты и расходные материалы на общую сумму восемь миллионов рублей.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрел медицинское оборудование для военного госпиталя в Агудзере. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил зампредседателя фонда Эмзар Ашуа.
Список оборудования и инструментов сотрудники фонда согласовали с врачами Агудзерского госпиталя, на закупку было потрачено около восьми миллионов рублей.
“Это была инициатива фонда. Раньше для того, чтобы провести гастроскопию желудка, приходилось отправлять наших подопечных в Краснодарский край, и на это уходило 100-150 тысяч руб. Не лучше ли приобрести аппарат, и провести необходимое исследование у себя дома бесплатно? Мы израсходовали восемь миллионов рублей, но оборудовали госпиталь всем необходимым. Это не только позволит сократить расходы фонда, но и облегчит получение медицинской помощи для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Помощь им будет оказываться на месте и совершенно бесплатно”, - подчеркнул Ашуа.
В планах у Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрести для Национального онкоцентра оборудование на сумму шесть миллионов рублей.