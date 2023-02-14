https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/fond-invalidov-otechestvennoy-voyny-priobrel-oborudovanie-gospitalyu-v-agudzere-1044141875.html

Фонд инвалидов Отечественной войны приобрел оборудование госпиталю в Агудзере

Фонд инвалидов Отечественной войны приобрел оборудование госпиталю в Агудзере

Агудзерскому госпиталю передали современный сканер ультразвуковой диагностики экспертного класса, лапароскопическую и эндоскопическую стойки, медицинские... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T21:37+0300

2023-02-14T21:37+0300

2023-02-14T21:37+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрел медицинское оборудование для военного госпиталя в Агудзере. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik сообщил зампредседателя фонда Эмзар Ашуа.“Это была инициатива фонда. Раньше для того, чтобы провести гастроскопию желудка, приходилось отправлять наших подопечных в Краснодарский край, и на это уходило 100-150 тысяч руб. Не лучше ли приобрести аппарат, и провести необходимое исследование у себя дома бесплатно? Мы израсходовали восемь миллионов рублей, но оборудовали госпиталь всем необходимым. Это не только позволит сократить расходы фонда, но и облегчит получение медицинской помощи для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Помощь им будет оказываться на месте и совершенно бесплатно”, - подчеркнул Ашуа.В планах у Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрести для Национального онкоцентра оборудование на сумму шесть миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/respublikanskaya-bolnitsa-zakupila-oborudovanie-dlya-laboratorii-i-zhenskoy-konsultatsii-1043855381.html

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