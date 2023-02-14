https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gumanitarnuyu-pomosch-sirii-i-turtsii-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1044138222.html

Гуманитарную помощь Сирии и Турции обсудили в Кабмине Абхазии

Гуманитарную помощь Сирии и Турции обсудили в Кабмине Абхазии

На встрече обсуждались объемы, источники и логистика отправки гуманитарных грузов. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T19:33+0300

2023-02-14T19:33+0300

2023-02-14T19:33+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/11/1030558055_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_38eb0abd32f9f2c13ef0495b84cbfee2.jpg

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии обсудил на рабочем совещании премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьерами, сообщает агентство "Апсныпресс".Главе Госкомитета по репатриации было поручено согласовать список необходимого с посольством Абхазии в Дамаске и руководством Федерации абхазских культурных центров в Турции.Также на совещании обсудили мероприятия в рамках Инвестпрограммы и софинансирование зарплаты некоторых категорий бюджетников за счет средств российской финансовой помощи.По словам вице-премьеров Владимира Делба и Кристины Озган, если абхазская сторона не будет выполнять условия межправительственного соглашения о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, российская финансовая помощь может быть частично или полностью приостановлена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/bolee-150-tysyach-rubley-bylo-sobrano-na-blagotvoritelnom-kontserte-v-sukhume-1044096197.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия