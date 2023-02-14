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Гуманитарную помощь Сирии и Турции обсудили в Кабмине Абхазии
Гуманитарную помощь Сирии и Турции обсудили в Кабмине Абхазии
На встрече обсуждались объемы, источники и логистика отправки гуманитарных грузов. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T19:33+0300
2023-02-14T19:33+0300
2023-02-14T19:33+0300
в абхазии
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии обсудил на рабочем совещании премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьерами, сообщает агентство "Апсныпресс".Главе Госкомитета по репатриации было поручено согласовать список необходимого с посольством Абхазии в Дамаске и руководством Федерации абхазских культурных центров в Турции.Также на совещании обсудили мероприятия в рамках Инвестпрограммы и софинансирование зарплаты некоторых категорий бюджетников за счет средств российской финансовой помощи.По словам вице-премьеров Владимира Делба и Кристины Озган, если абхазская сторона не будет выполнять условия межправительственного соглашения о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, российская финансовая помощь может быть частично или полностью приостановлена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/bolee-150-tysyach-rubley-bylo-sobrano-na-blagotvoritelnom-kontserte-v-sukhume-1044096197.html
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абхазия
Гуманитарную помощь Сирии и Турции обсудили в Кабмине Абхазии
На встрече обсуждались объемы, источники и логистика отправки гуманитарных грузов.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии обсудил на рабочем совещании премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьерами, сообщает агентство "Апсныпресс".
Главе Госкомитета по репатриации было поручено согласовать список необходимого с посольством Абхазии в Дамаске и руководством Федерации абхазских культурных центров в Турции.
Также на совещании обсудили мероприятия в рамках Инвестпрограммы и софинансирование зарплаты некоторых категорий бюджетников за счет средств российской финансовой помощи.
По словам вице-премьеров Владимира Делба и Кристины Озган, если абхазская сторона не будет выполнять условия межправительственного соглашения о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, российская финансовая помощь может быть частично или полностью приостановлена.