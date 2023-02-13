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Более 150 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Сухуме
Более 150 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Сухуме
Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии прошел в Госфилармонии в Сухуме 11 февраля. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T11:09+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. На благотворительном концерте в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии было собрано около 150 тысяч рублей, рассказал министр культуры Даур Кове в интервью Sputnik. "На эти средства мы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям приобретем необходимый инвентарь, который будет отправлен и в Сирию, и в Турцию. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных наших граждан и гостей нашей страны, кто посетил этот концерт, кто внес определенные средства на помощь людям", – сказал Кове.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число жертв почти достигло отметки в 30 тысяч человек.Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны, в том числе Абхазия. Посольство республики в Дамаске пожертвовало в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей, а власти Абхазии предложили Турции помощь спасателей и организацию реабилитации пострадавших. Также в Сухуме открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим, он находится в головном офисе МЧС Абхазии по адресу улица Конфедератов, 12.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/chislo-pogibshikh-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-prevysilo-295-tysyach-1044088807.html
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Более 150 тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в Сухуме
11:09 13.02.2023 (обновлено: 12:16 13.02.2023)
Благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии прошел в Госфилармонии в Сухуме 11 февраля.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. На благотворительном концерте в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии было собрано около 150 тысяч рублей, рассказал министр культуры Даур Кове в интервью Sputnik.
Из них 111 тысяч были собрано на самом концерте в виде пожертвований и порядка 40 тысяч было собрано посредством онлайн переводов.
"На эти средства мы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям приобретем необходимый инвентарь, который будет отправлен и в Сирию, и в Турцию. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных наших граждан и гостей нашей страны, кто посетил этот концерт, кто внес определенные средства на помощь людям", – сказал Кове.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, число жертв почти достигло отметки в 30 тысяч человек.
Пострадавшим государствам оказывают помощь другие страны, в том числе Абхазия. Посольство республики в Дамаске пожертвовало
в фонд помощи пострадавшим от землетрясения десять миллионов сирийских лир, более 100 тысяч рублей, а власти Абхазии предложили Турции помощь спасателей и организацию реабилитации пострадавших.
Также в Сухуме открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим, он находится в головном офисе МЧС Абхазии по адресу улица Конфедератов, 12.