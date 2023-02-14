https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/lovelas-na-stsene-v-abkhazskom-dramteatre-proshel-press-pokaz-novogo-spektaklya-1044139936.html

"Ловелас" на сцене: в Абхазском драмтеатре прошел пресс-показ нового спектакля

"Ловелас" на сцене: в Абхазском драмтеатре прошел пресс-показ нового спектакля

Премьера спектакля "Ловелас" по мотивам романа Федора Достоевского "Бедные люди" пройдет 15 и 16 февраля в 19:00. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском драматическом театре состоялся пресс-показ спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского, написанной по мотивам романа Достоевского "Бедные люди".Роль главного героя в спектакле исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы."Каждый герой здесь, особенно главные герои – Девушкин и Варенька, эта история про каждого из нас. Я думаю каждый сталкивался с подобным в разные периоды своей жизни. Мне, конечно, было интересно попробовать в спектакле роль ангела, но режиссер предложил роль Вареньки", - рассказала Амра Начкебия.В продолжение актриса отметила, что "Ловелас" - эта история двух людей, созданных друг для друга, чьи жизненные пути разминулись."Пусть он пожилой, но, тем не менее, он очень по-доброму к ней относился, заботился о ней, отдал все, что у него было. Но когда она сделала для него то же самое, и вышла замуж за другого, он не смог этого выдержать", - сказала Начкебия.Режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры Абхазии и заслуженный артист Российской Федерации Адгур Кове, который также выступает в качестве художника-постановщика.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-o-lyubvi-vlasti-i-mesti-1044097986.html

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