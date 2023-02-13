https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-o-lyubvi-vlasti-i-mesti-1044097986.html
Культурная афиша Абхазии: спектакли о любви, власти и мести
Культурная афиша Абхазии: спектакли о любви, власти и мести
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 13 по 19 февраля. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T14:49+0300
2023-02-13T14:49+0300
2023-02-13T14:49+0300
в абхазии
абхазия
театр
культура
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С 13 по 19 февраля любителей культурного досуга в Абхазии ждет театральная неделя.Сария Кварацхелия, SputnikКультурную неделю спектаклем "Медведь" открывает Абхазский государственный Молодежный театр. Показ постановки о любви, молодости, энергии и жажде жизни состоится 13 февраля в 18:30.В Абхазском госдрамтеатре 15-16 февраля в 19:00 ожидается премьера "Ловеласа". Спектакль по роману Достоевского "Бедные люди", историю о любви, власти и деньгах поставил Заслуженный артист России Адгур КовеВ РУСДРАМе на следующей неделе будет показано несколько спектаклей.14 февраля в 19:00 покажут "Солярис" режиссера Артема Устинова по произведению Станислава Лема. Это интеллектуальный спектакль, попытка разобраться в себе: что скрывает бессознательное, способно ли вернуться прошлое, бессильна ли человеческая логика при столкновении с чем-то могущественным и непознанным?16 февраля в 19:00 состоится спектакль "Радость вопреки всему" режиссера Марии Романовой. Это погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу.18 февраля в 19:00 – "Кровавая свадьба" режиссера Марии Романовой. Спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести.19 февраля в 15:00 – Детский спектакль "Возвращение из волшебной страны Оз". Режиссер-постановщик – Джамбул Жордания, который сам написал инсценировку, музыку и песни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/abkhazskiy-dramteatr-pokazhet-spektakl-po-dostoevskomu-1043892749.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html
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абхазия, театр, культура
Культурная афиша Абхазии: спектакли о любви, власти и мести
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 13 по 19 февраля.
С 13 по 19 февраля любителей культурного досуга в Абхазии ждет театральная неделя.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Культурную неделю спектаклем "Медведь" открывает Абхазский государственный Молодежный театр. Показ постановки о любви, молодости, энергии и жажде жизни состоится 13 февраля в 18:30.
В Абхазском госдрамтеатре 15-16 февраля в 19:00 ожидается премьера "Ловеласа". Спектакль по роману Достоевского "Бедные люди", историю о любви, власти и деньгах поставил Заслуженный артист России Адгур Кове
В РУСДРАМе на следующей неделе будет показано несколько спектаклей.
14 февраля в 19:00 покажут "Солярис" режиссера Артема Устинова по произведению Станислава Лема. Это интеллектуальный спектакль, попытка разобраться в себе: что скрывает бессознательное, способно ли вернуться прошлое, бессильна ли человеческая логика при столкновении с чем-то могущественным и непознанным?
16 февраля в 19:00 состоится спектакль "Радость вопреки всему" режиссера Марии Романовой. Это погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу.
18 февраля в 19:00 – "Кровавая свадьба" режиссера Марии Романовой. Спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести.
19 февраля в 15:00 – Детский спектакль "Возвращение из волшебной страны Оз". Режиссер-постановщик – Джамбул Жордания, который сам написал инсценировку, музыку и песни.