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Новый музыкальный проект запустили ВААК и Абзагу Марыхуба
Новый музыкальный проект запустили ВААК и Абзагу Марыхуба
Цель проекта - раскрытие музыкальных талантов детей и подростков из разных районов Абхазии. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) и музыкант Абзагу Марыхуба запустили пилотный проект "Аҿар рыбжьы" ("Голос молодежи", - прим.ред). Об этом сообщается на сайте ВААК. Первый мастер-класс в рамках проекта прошел 9 февраля в Гудауте. В нем приняла участие победительница детского вокального теле-конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба. Она поделилась с участниками своими творческими планами на будущее и воспоминаниями о первых шагах в мире музыки. "Для творческого человека, особенно для юных талантливых детишек, очень важна поддержка. Ставлю в пример себя: если бы не поддержка моей мамы и моего преподавателя по вокалу, сегодня я бы не занималась ни вокалом, ни музыкальным творчеством", - сказала она.Подобные мастер-классы будут проводить и в других районах Абхазии, ближайшие из них пройдут в Ткуарчале, Гале и Очамчыре. Итогом проекта станут новые песни, музыкальные клипы, а также новые имена, которые узнает вся страна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/pervyy-kontsert-konkursantov-apsny-star-proydet-24-fevralya-1043947505.html
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абхазия, новости, музыка
абхазия, новости, музыка

Новый музыкальный проект запустили ВААК и Абзагу Марыхуба

21:52 14.02.2023
© Foto / ВААКВААК и музыкант Абзагу Марыхуба запустили новый проект "Аҿар рыбжьы"
ВААК и музыкант Абзагу Марыхуба запустили новый проект Аҿар рыбжьы - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2023
© Foto / ВААК
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Цель проекта - раскрытие музыкальных талантов детей и подростков из разных районов Абхазии.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) и музыкант Абзагу Марыхуба запустили пилотный проект "Аҿар рыбжьы" ("Голос молодежи", - прим.ред). Об этом сообщается на сайте ВААК.

"Важно помочь талантливым людям именно в начале их творческого пути. Если мы сумеем правильно направить хотя бы двоих-троих людей, для нас это уже отличный результат", - рассказал автор идеи проекта Абзагу Марыхуба.

Первый мастер-класс в рамках проекта прошел 9 февраля в Гудауте. В нем приняла участие победительница детского вокального теле-конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба. Она поделилась с участниками своими творческими планами на будущее и воспоминаниями о первых шагах в мире музыки.
"Для творческого человека, особенно для юных талантливых детишек, очень важна поддержка. Ставлю в пример себя: если бы не поддержка моей мамы и моего преподавателя по вокалу, сегодня я бы не занималась ни вокалом, ни музыкальным творчеством", - сказала она.
Подобные мастер-классы будут проводить и в других районах Абхазии, ближайшие из них пройдут в Ткуарчале, Гале и Очамчыре. Итогом проекта станут новые песни, музыкальные клипы, а также новые имена, которые узнает вся страна.
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