https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/poiskovo-spasatelnye-ucheniya-provedut-na--ritse-vpervye-s-nachala-pandemii-1044128942.html

Поисково-спасательные учения проведут на Рице впервые с начала пандемии

Поисково-спасательные учения проведут на Рице впервые с начала пандемии

В учениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии будет задействовано около 50 человек и десять единиц спецтехники. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T16:35+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадри Есиава. В пятницу, 17 февраля, МЧС Абхазии проведет на берегу озера Рица первые поисково-спасательные учения с начала пандемии коронавируса. Об этом Sputnik сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Лабиа."Это плановые командно-штабные учения, где будут разрабатываться действия подразделений при сходе снежной лавины и оказание помощи пострадавшим. В них будет участвовать около 50 человек личного состава из поисково-спасательного отряда МЧС, медицинского управления, районные пожарные подразделения", – уточнил он.Лабиа добавил, что в учениях будет задействовано десять единиц техники – вертолет, пожарные машины, снегоходы, катера, машина скорой помощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/anomalno-teplaya-pogoda-ustanovilas-na-ozere-ritsa-i-auadkhare-1044122431.html

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