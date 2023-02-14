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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного фронта. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. В среду, 15 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах будет гололедица.Атмосферное давление повышенное и нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до -4°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии