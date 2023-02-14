https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/rossiyskie-spasateli-vytaschili-bolee-shesterykh-chelovek-iz-pod-zavalov-v-turtsii-1044140423.html

Российские спасатели вытащили шестерых человек из-под завалов в Турции

Российские спасатели вытащили шестерых человек из-под завалов в Турции

Россия была одной из первых стран, направивших сводную группировку МЧС на помощь жителям Сирии и Турции, к работе российские спасатели приступили уже 6... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T20:47+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Сотрудники МЧС России, помогающие разбирать завалы после землетрясения в Турции, вытащили из-под обломков зданий шестерых живых человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.По словам Куренкова, сотрудники МЧС России в Турции оказали помощь более 830 пострадавшим, а также вытащили троих живых людей из-под завалов в Сирии."Об этой работе я постоянно докладывал президенту. <...> Хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженность, готовность прийти на помощь и выполнить поставленную задачу", - заключил он.Сейчас российские спасатели завершают работы в зоне бедствие, принято решение об их выводе из Сирии и Турции в связи с тем, что к разбору завалов привлечена тяжелая техника.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек и цифры растут каждый день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/bolee-vosmi-tysyach-chelovek-spasli-iz-pod-zavalov-v-turtsii-1044127063.html

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