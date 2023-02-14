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Российские войска уничтожили украинский пункт управления подразделением РЭБ
Российские войска уничтожили украинский пункт управления подразделением РЭБ
Вооруженные Силы России продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T16:01+0300
2023-02-14T16:01+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Российские войска уничтожили пункт управления подразделением РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области. Российские истребители сбили украинский самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО России за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили семь украинских беспилотников. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", на Красно-Лиманском направлении уничтожено до 100 солдат противника, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".На Донецком направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град", ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" и два склада боеприпасов ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnaya-gora-v-dnr-1044105550.html
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Российские войска уничтожили украинский пункт управления подразделением РЭБ
16:01 14.02.2023 (обновлено: 16:07 14.02.2023)
Вооруженные Силы России продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Российские войска уничтожили пункт управления подразделением РЭБ (радиоэлектронной борьбы) в районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
Российские истребители сбили украинский самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Средства ПВО России за сутки перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили семь украинских беспилотников.
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", на Красно-Лиманском направлении уничтожено до 100 солдат противника, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".
На Донецком направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град", ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 40 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" и два склада боеприпасов ВСУ.