https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnaya-gora-v-dnr-1044105550.html

Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

В освобождении участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T15:27+0300

2023-02-13T15:27+0300

2023-02-13T16:07+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Пречистовки и Угледара в ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 солдат противника, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 126 районах, уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Средства ПВО России за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили девять украинских военных дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ukrainskie-voyska-poteryali-do-180-chelovek-na-kupyanskom-i-krasnolimanskom-napravleniyakh--1044084945.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/svo-bezalternativnoe-nastuplenie-vs-rossii-1044066888.html

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