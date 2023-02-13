https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnaya-gora-v-dnr-1044105550.html
Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в ДНР
В освобождении участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T15:27+0300
2023-02-13T15:27+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Пречистовки и Угледара в ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 солдат противника, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 126 районах, уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Средства ПВО России за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили девять украинских военных дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ukrainskie-voyska-poteryali-do-180-chelovek-na-kupyanskom-i-krasnolimanskom-napravleniyakh--1044084945.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/svo-bezalternativnoe-nastuplenie-vs-rossii-1044066888.html
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россия, министерство обороны рф, украина, донбасс
россия, министерство обороны рф, украина, донбасс
Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в ДНР
15:27 13.02.2023 (обновлено: 16:07 13.02.2023)
В освобождении участвовали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik.
Российские войска освободили населенный пункт Красная гора в Донецкой Народной Республике, сообщает
Министерство обороны России.
"Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Пречистовки и Угледара в ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 солдат противника, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 126 районах, уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Средства ПВО России за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили девять украинских военных дронов.