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Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за февраль 2023 года
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за февраль 2023 года
В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T14:15+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий за февраль 2023 года россиянам, проживающим в республике.16, 17, 20 и 21 февраля деньги смогут получить граждане, родившиеся до 1950 года включительно.22, 23 и 24 февраля деньги придут на карты пенсионеров, родившихся в период с 1951 по 1956 год включительно.С 27 февраля пенсии начислят третьей группе граждан, тем, кто родился в 1957 году и позже.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/pritok-deneg-v-abkhaziyu-v-2022-godu-prevysil-63-milliarda-rubley-1044108506.html
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Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за февраль 2023 года
14:15 14.02.2023 (обновлено: 15:23 14.02.2023)
В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий за февраль 2023 года россиянам, проживающим в республике.
Выплаты пенсий начнутся 16 февраля и будут проведены в три этапа:
16, 17, 20 и 21 февраля деньги смогут получить граждане, родившиеся до 1950 года включительно.
22, 23 и 24 февраля деньги придут на карты пенсионеров, родившихся в период с 1951 по 1956 год включительно.
С 27 февраля пенсии начислят третьей группе граждан, тем, кто родился в 1957 году и позже.
Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.