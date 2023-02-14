https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-fevral-2023-goda-1044127971.html

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за февраль 2023 года

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за февраль 2023 года

В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T14:15+0300

2023-02-14T14:15+0300

2023-02-14T15:23+0300

в абхазии

абхазия

новости

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий за февраль 2023 года россиянам, проживающим в республике.16, 17, 20 и 21 февраля деньги смогут получить граждане, родившиеся до 1950 года включительно.22, 23 и 24 февраля деньги придут на карты пенсионеров, родившихся в период с 1951 по 1956 год включительно.С 27 февраля пенсии начислят третьей группе граждан, тем, кто родился в 1957 году и позже.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/pritok-deneg-v-abkhaziyu-v-2022-godu-prevysil-63-milliarda-rubley-1044108506.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, пенсии