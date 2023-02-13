https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/pritok-deneg-v-abkhaziyu-v-2022-godu-prevysil-63-milliarda-rubley-1044108506.html

Приток денег в Абхазию в 2022 году превысил 63 миллиарда рублей

Приток денег в Абхазию в 2022 году превысил 63 миллиарда рублей

Трансграничный оборот денежных средств через абхазские банки составил 123,7 миллиарда рублей, на 26,1 миллиарда больше, чем в 2021 году. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T18:34+0300

2023-02-13T18:34+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Приток денежных средств в банковскую систему Абхазии в 2022 году в рублевом эквиваленте составил 63,1 миллиарда рублей, сообщает Нацбанк Абхазии.Больше всего денежных средств перечисляли через счета юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – общая сумма составила 36,5 миллиарда рублей. Операции владельцев российских карт в национальной системе "АПРА" оцениваются в 16,6 миллиарда рублей, перечисление российской финансовой помощи на социально-экономическое развитие Абхазии и поддержку инвестиционной деятельности – в 5,7 миллиарда. В 2022 году в Абхазию поступили средства на выплату российских пенсий – 3,8 миллиарда рублей. А 0,5 миллиарда пришлись на системы денежных переводов.Самой популярной валютой по-прежнему остается российский рубль – на него приходится 93,7% от общего объема операций. Операции с долларами США составили 5,5% от общего числа, с евро – 0,6%, с остальными валютами – 0,2%.

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