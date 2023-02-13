https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/pritok-deneg-v-abkhaziyu-v-2022-godu-prevysil-63-milliarda-rubley-1044108506.html
Приток денег в Абхазию в 2022 году превысил 63 миллиарда рублей
Приток денег в Абхазию в 2022 году превысил 63 миллиарда рублей
Трансграничный оборот денежных средств через абхазские банки составил 123,7 миллиарда рублей, на 26,1 миллиарда больше, чем в 2021 году. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T18:34+0300
2023-02-13T18:34+0300
2023-02-13T18:34+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Приток денежных средств в банковскую систему Абхазии в 2022 году в рублевом эквиваленте составил 63,1 миллиарда рублей, сообщает Нацбанк Абхазии.Больше всего денежных средств перечисляли через счета юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – общая сумма составила 36,5 миллиарда рублей. Операции владельцев российских карт в национальной системе "АПРА" оцениваются в 16,6 миллиарда рублей, перечисление российской финансовой помощи на социально-экономическое развитие Абхазии и поддержку инвестиционной деятельности – в 5,7 миллиарда. В 2022 году в Абхазию поступили средства на выплату российских пенсий – 3,8 миллиарда рублей. А 0,5 миллиарда пришлись на системы денежных переводов.Самой популярной валютой по-прежнему остается российский рубль – на него приходится 93,7% от общего объема операций. Операции с долларами США составили 5,5% от общего числа, с евро – 0,6%, с остальными валютами – 0,2%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/obem-tranzaktsiy-po-karte-apra-za-god-vyros-na-19-1043857402.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/sotovye-operatory-mogut-stat-uchastnikami-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii-1042553694.html
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абхазия, новости, национальный банк абхазии
абхазия, новости, национальный банк абхазии
Приток денег в Абхазию в 2022 году превысил 63 миллиарда рублей
Трансграничный оборот денежных средств через абхазские банки составил 123,7 миллиарда рублей, на 26,1 миллиарда больше, чем в 2021 году.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik.
Приток денежных средств в банковскую систему Абхазии в 2022 году в рублевом эквиваленте составил 63,1 миллиарда рублей, сообщает
Нацбанк Абхазии.
Отток денег из страны составил 60,6 миллиарда рублей. Таким образом, сальдо положительное, разница между притоком и оттоком составила 2,5 миллиарда рублей.
Больше всего денежных средств перечисляли через счета юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – общая сумма составила 36,5 миллиарда рублей.
Операции владельцев российских карт в национальной системе "АПРА" оцениваются в 16,6 миллиарда рублей, перечисление российской финансовой помощи на социально-экономическое развитие Абхазии и поддержку инвестиционной деятельности – в 5,7 миллиарда.
В 2022 году в Абхазию поступили средства на выплату российских пенсий – 3,8 миллиарда рублей. А 0,5 миллиарда пришлись на системы денежных переводов.
Самой популярной валютой по-прежнему остается российский рубль – на него приходится 93,7% от общего объема операций. Операции с долларами США составили 5,5% от общего числа, с евро – 0,6%, с остальными валютами – 0,2%.