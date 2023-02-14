https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/sinoptik-rasskazala-v-kakie-fevralskie-dni-v-abkhazii-ozhidat-obilnyy-snegopad---1044122320.html

Синоптик рассказала, в какие февральские дни в Абхазии ожидать обильный снегопад

Синоптик рассказала, в какие февральские дни в Абхазии ожидать обильный снегопад

Какую погоду ожидать во второй декаде февраля, в какие дни установятся минусовые температуры, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по... 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T14:36+0300

2023-02-14T14:36+0300

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Синоптик рассказала, в какие февральские дни в Абхазии ожидать обильный снегопад Синоптик рассказала, в какие февральские дни в Абхазии ожидать обильный снегопад

15 февраля будет активный заток холода, даже по прибрежной полосе мы ожидаем обильный снег с залеганием и удержанием на почве, сказала Трапш в интервью радио."15, 16, 17 февраля будут снежными. 15 ожидаем сухой снег. Скачки атмосферного давления вызовут порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду. Минусовые температуры сохранятся. Ночные будут от 0 градусов до -5 и -7 в предгорьях, и от 0 до -3 в прибрежном районе. Дневные температуры сохранятся от +2 до +7, но в отдельные дни солнышко прогреет до +10 и +12 градусов. Холоднее всего будет в Гагре, Пицунде и Верхней Эшере, в столице тоже ждем обильный снег с налипанием на провода. В восточной Абхазии обильный снег выпадет в Ткуарчале и в Гале. Лишь в конце месяца погода восстановится и порадует солнечными днями", – сказала синоптик.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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