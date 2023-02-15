https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/bolee-50-tysyach-zdaniy-snesut-v-zone-zemletryaseniya-v-turtsii-1044151513.html

Более 50 тысяч зданий снесут в зоне землетрясения в Турции

Более 50 тысяч зданий снесут в зоне землетрясения в Турции

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T12:42+0300

2023-02-15T12:42+0300

2023-02-15T13:14+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В зоне, пострадавшей от землетрясения в Турции, необходимо будет снести 50,5 тысячи зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек и цифры растут каждый день.Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/rossiyskie-spasateli-vytaschili-bolee-shesterykh-chelovek-iz-pod-zavalov-v-turtsii-1044140423.html

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