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Более 50 тысяч зданий снесут в зоне землетрясения в Турции
Более 50 тысяч зданий снесут в зоне землетрясения в Турции
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб. 15.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-15T12:42+0300
2023-02-15T12:42+0300
2023-02-15T13:14+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В зоне, пострадавшей от землетрясения в Турции, необходимо будет снести 50,5 тысячи зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек и цифры растут каждый день.Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/rossiyskie-spasateli-vytaschili-bolee-shesterykh-chelovek-iz-pod-zavalov-v-turtsii-1044140423.html
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новости
Более 50 тысяч зданий снесут в зоне землетрясения в Турции
12:42 15.02.2023 (обновлено: 13:14 15.02.2023)
По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ученые приравнивают мощность энергии, высвобожденной землетрясением, к мощности 500 атомных бомб.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В зоне, пострадавшей от землетрясения в Турции, необходимо будет снести 50,5 тысячи зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурата Курума.
"В зоне землетрясения продолжается наша деятельность по оценке ущерба, в которой задействовано 7 100 человек. Было проверено 387 346 зданий. По нашим данным, на сегодняшний день насчитывается 50 576 зданий, которые необходимо срочно снести. 279 655 зданий повреждены незначительно или не повреждены. Мы быстро снесем те, которые нужно срочно снести, и построим безопасные дома", – приводит слова министра телеканал TRT Haber.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, только в Турции в результате стихийного бедствия погибли более 35 тысяч человек и цифры растут каждый день.
Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.