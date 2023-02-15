https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/energeticheskiy-krizis-v-es-oslab-no-ne-zakonchilsya-1044157176.html

Энергетический кризис в ЕС ослаб, но не закончился

Энергетический кризис в ЕС ослаб, но не закончился

В причинах и последствиях энергетического кризиса в Европейском союзе для Sputnik разбирался ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T19:45+0300

2023-02-15T19:45+0300

2023-02-15T19:46+0300

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В начале текущей недели Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз на 2023 год. Документ представляет собой как обзор происходивших ранее событий в экономике и энергетике Евросоюза в целом, так и непосредственно ожидания от наступившего года.SputnikВ целом еврочиновники преисполнены оптимизма. Ситуация для европейской экономики сейчас выглядит гораздо лучше, чем это было в прошлом году. Пик проблем и опасений пришелся на второе полугодие 2022 года. И связано это было прежде всего с дорогими энергоносителями.Поэтому в прошлом году в Европе дорожали как товары, так и услуги. А это, в свою очередь, раскручивало инфляцию. В Прибалтике, например, она составила около 20%.Еврокомиссия в своем прогнозе говорит об общей инфляции в ЕС на уровне 9,2% за прошлый год и ожидает снижение до 6,4% в 2023 году и до 2,8% в 2024 г.Политические игры с ценами на газЭкономический прогноз Еврокомиссии представляет собой смесь объективных экономических данных с политизированными объяснениями и оценками. Так, например, авторы указывают на то, что все экономические проблемы произошли из-за России. Однако признают, что в основе экономического кризиса лежит энергетический. А цены на газ (а вместе с ними – и инфляция) росли весь 2021 год, еще до начала СВО и введения антироссийских санкций, и еврокоммисар по экономике Паоло Джентилони представил это наглядно на своей презентации.Такой же подход Еврокомиссия использует и в других частях своего прогноза. Так, авторы документа указывают на то, что Европа смогла преодолеть энергетический кризис благодарю действиям европейских властей, которые приняли план по снижению потребления газа. Якобы в рамках его успешной реализации удалось снизить дефицит, что и привело к снижению цен. Естественно, евробюрократы пытаются выдать сложившиеся обстоятельства за свои достижения.В реальности из-за дорогого газа в Европе в 2022 году многие предприятия либо полностью останавливались, либо сокращали выработку продукции. Ведь дорогая энергия поднимала себестоимость товара, и он становился неконкурентоспособным по сравнению с аналогичной продукцией из других стран – США или Китая. В итоге по мере роста стоимость газа сокращалось его потребление в Европе.По оценкам Международного энергетического агентства, потребление газа в Евросоюзе в 2022 году снизилось примерно на 50 млрд. куб. м., т.е. примерно на 10%. А институт Bruegel оценивает снижение в 12%. Обе организации соглашаются, что основное снижение произошло в промышленном секторе. Причем видна четкая взаимосвязь: чем выше цена на газ - тем меньше его потребляет промышленность.Уменьшение общего потребления газа в Евросоюзе стало одной из настоящих причин снижения цен на газ, которое началось еще в декабре 2022 года. Если некому покупать газ, то и дефицит снижается.Холода в Европу так и не пришлиВторой важнейшей причиной снижения цен стала очень теплая зима. Во многих европейских странах за весь отопительный сезон температура воздуха не опускалась ниже нуля. А в Берлине, например, на новый год температура воздуха была около +15 градусов. В таких условиях на отопление потребовалось значительно меньше газа, чем в среднем в предыдущие годы.Это и внушает европейцам оптимизм: если газа в подземных хранилищах по итогам отопительного сезона останется много, то покупать сырье для дозакачки в рамках подготовки к следующей зиме нужно будет меньше. В 2022 году газ покупали по любым ценам, лишь бы заполнить подземные хранилища газа ближе к 100%, поддерживали цены на высоком уровне.Еврокомиссия признает и наличие рисков. Так, в прогнозе указано, что дефицит газа может вернуться из-за Китая и сохранения спроса со стороны самих же европейских потребителей.Действительно, европейцам расслабляться рано. Нынешняя зима стала для ЕС подарком. Но даже в нынешней ситуации цены на газ продолжают держаться на высоком уровне: в январе $600-700 за тыс. куб. м., в феврале -- $500-600. Хотя еще пару лет назад мы назвали бы такие цены заоблачными.Но стоит помнить и о другом подарке, которые весь 2022 год делал Европе Китай.При чем здесь коронавирусВ прошлом году Пекин придерживался политики нулевой терпимости к коронавирусу. В случае появления даже небольшого количества заболевших целые города закрывались на карантин. Соответственно, люди и товары не перемещались, предприятия останавливались.В результате Китай в 2022 году сократил импорт газа на 9,9%, причем за счет сокращения закупки СПГ. Это означает, что Китай фактически не конкурировал с Европой за доступные на мировом рынке объемы СПГ, и они спокойно "перетекали" в ЕС, когда цена там стала выше, чем в Азии.В 2023 году Пекин отказался от практики карантинов, что даст импульс развития экономики, а значит - возрастет потребление и импорт газа. В январе и феврале 2023 года цены на газ в Азии держатся выше, чем в Европе, и СПГ уже в большей степени уходит туда. Поэтому Евросоюзу придется предлагать цены выше, если он хочет получить достаточный объем СПГ.Обратная сторона санкцийВторой тип рисков для Европы лежит на стороне поставщиков газа. В 2022 году почти все первое полугодие из России в ЕС поступали существенные объемы газа. Только летом стали существенно сокращаться объемы прокачки по "Северному потоку" (был остановлен 3 сентября). А в 2023 году уже с 1 января у ЕС нет возможности нарастить закупки у "Газпрома", чтобы компенсировать уходящий в Азию СПГ. А новые заводы по сжижению газа, которые дадут мировому рынку дополнительные объемы СПГ, появятся преимущественно с 2026 по 2030 г. (будут вводиться в строй СПГ-заводы в США и Катаре).Но Еврокомиссия в своем прогнозе указывает на это, скорее, не для того, чтобы предупредить европейцев об опасности и объективно оценить риски. Еврочиновники хотят показать, что с прошлой волной энергетического кризиса ЕС справился якобы благодаря их усилиям. Но так как риски сохраняются, национальным правительствам нужно и дальше передавать полномочия по управлению энергетикой в Брюссель, лишаясь своего суверенитета.Такой путь крайне опасен для европейской промышленности. Ведь именно непродуманная энергетическая политика Еврокомиссии, основанная на программе ускоренного энергоперехода, и привела к дефициту ископаемого топлива, росту цен, большой инфляции и стагнации в экономике. Однако евробюрократы вряд ли будут слушать крупный бизнес, который и создавал Евросоюз как "Европейское объединение угля и стали".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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